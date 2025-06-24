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        GÜNCELLEME - Uşak'ta tarlada başlayıp makilik alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Uşak'ta tarlada başlayıp makilik alana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 15:16 Güncelleme: 24.06.2025 - 15:16
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        GÜNCELLEME - Uşak'ta tarlada başlayıp makilik alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
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        Uşak'ta tarlada başlayıp makilik alana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Merkeze bağlı Çınarcık köyü yakınlarında biçerdöverin hasat ettiği arpanın ardından samanları balya yapan makineden çıktığı değerlendirilen yangın kısa sürede çevredeki tarlalara yayıldı.

        Yangını söndürmek isteyen tarla sahibi M.M'nin ayaklarında hafif derecede yanık oluştu, saman paketleme makinesini kullanan M.Ö. ise dumandan etkilendi.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın makilik alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve helikopter ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        M.M. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, M.Ö. ise 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

        Yangına, 1 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 itfaiye aracı ve 2 iş makinesi ile müdahale edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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