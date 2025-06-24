GÜNCELLEME - Uşak'ta tarlada başlayıp makilik alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Yangına, 1 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 itfaiye aracı ve 2 iş makinesi ile müdahale edildi.

M.M. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, M.Ö. ise 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi.

İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve helikopter ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

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