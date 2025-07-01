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        Uşak'ta park halindeki tıra arkadan çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Uşak'ın Banaz ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 06:32 Güncelleme: 01.07.2025 - 06:45
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        Uşak'ta park halindeki tıra arkadan çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Uşak'ın Banaz ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan kamyonetteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        F.B. (46) yönetimindeki 41 AUS 905 plakalı kamyonet, İzmir-Ankara kara yolu belediye kavşağı yakınlarında park halindeki 06 DUF 372 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile yanındaki O.A. (55) yaralandı.

        Araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan O.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        O.A'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Banaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Sürücü F.B. ise ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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