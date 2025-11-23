Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Blaundos'un 2 bin yıllık stadyumu gün yüzüne çıkarılıyor

        MEHMET ÇALIK - Büyük İskender'in Anadolu seferi için Makedonya'dan gelen askerlerin yerleştiği ve "garnizon kenti" olarak adlandırılan Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'ndeki tarihi stadyum gün yüzüne çıkarılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 11:09 Güncelleme: 23.11.2025 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Blaundos'un 2 bin yıllık stadyumu gün yüzüne çıkarılıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MEHMET ÇALIK - Büyük İskender'in Anadolu seferi için Makedonya'dan gelen askerlerin yerleştiği ve "garnizon kenti" olarak adlandırılan Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'ndeki tarihi stadyum gün yüzüne çıkarılıyor.

        Etrafı Ulubey Kanyonu'nun oluşturduğu derin vadilerle çevrili olduğu için tek girişi bulunan antik kent, doğal kale görünümüyle dikkati çekiyor.

        Antik kentin ana giriş kapısına 500 metre mesafedeki restorasyonu tamamlanan, Roma dönemine ait 9 su kemeri ile 2 bin yıllık anıtsal mezar, ziyaretçilere dönemin mimarisine ilişkin izler sunuyor.

        Antik kentin kalbi olarak nitelendirilen sütunlu caddede ise Roma ve Bizans döneminin mimari kalıntıları bulunuyor. Geçmişte tarım ve bereketin sembolü olarak görülen tanrıça Demeter'in 2 bin yıllık tapınağı, bütün ihtişamıyla ziyaretçileri karşılıyor.

        Ziyaretçiler, antik kentin en uç kısımda yer alan, İngiltere'deki Stonehenge'i andıran 3 taş yapıyı ve Ulubey Kanyonu'nun oluşturduğu derin vadilerin yamaçlarında yer alan kaya mezarlarını inceleme imkanı buluyor.

        - Çalışmalar "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında sürüyor

        Blaundos Antik Kenti'nde 2018 yılında başlatılan kazı çalışmaları, Uşak Müzesi Müdürlüğü başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında sürdürülüyor.

        Bu yıl ana caddede ve Kuzey Tapınağı'nda yürütülen çalışmaların ardından 140 metre uzunluğa 37 metre genişliğe sahip stadyumda kazı çalışmalarına başlandı. Ana giriş kapısının solunda, vadiye bakan stadyumda yürütülen çalışmalarda, stadyumun yanında yer alan Roma dönemine ait hamama su aktarmak için ana kayaya oyularak yapılan boru sistemine ulaşıldı.

        Stadyumun girişindeki basamaklı yapının da gün yüzüne çıkartıldığı çalışmalarda, arazinin eğiminden dolayı stadyumu korumak için yapıldığı değerlendirilen teras duvarı da ortaya çıkarıldı.

        - "Bizi heyecanlandırıyor"

        Blaundos Antik Kenti Kazı Başkanı ve Uşak Müzesi Müdürü Şerif Söyler, AA muhabirine, antik kentin tarihinin MÖ 3. yüzyıla uzandığını söyledi.

        Kentte büyük mimari yapıların çoğunun MS 1. yüzyılda inşa edildiğini belirten Söyler, bu eserlerin ortaya çıkarılması ve restorasyonu için aralıksız çalışıldığını vurguladı.

        Söyler, "Geleceğe Miras Projesi" ile kazı çalışmalarının 12 ay devam ettiğine dikkati çekerek, bu yıl antik kentteki stadyumda çalışmalara başladıklarını belirtti.

        Stadyumun büyüklüğünün diğer antik kentlerdeki yapılara oranla daha küçük olduğunu kaydeden Söyler, şöyle konuştu:

        "Stadyumumuz Blaundos Antik Kenti'nin orta ölçekli bir antik kent olmasından dolayı 140 metreye 37 metre ebatlarında. Şehrin hemen girişinde diyebileceğimiz bir yapı kompleksi. Hemen önünde daha önceki kazı çalışmalarında bir hamam kompleksi ortaya çıkarılmıştı. Şu anki verilerimiz doğrultusunda stadyumun 1. yüzyılda inşa edildiğini biliyoruz. Stadyumun hemen giriş kısmında hamam yapısına giden su sistemleri var. Bu arkeolojik kazı çalışmalarının devamında bize gelecek arkeolojik veriler doğrultusunda tarihlemeler de değişebilir. Önceki evresi veya arada bir tahribat ya da depremlerde yıkım var mı bunlar da çalışma sonucuna göre değişecektir."

        Söyler, çalışmaların yapının büyüklüğü nedeniyle zaman alacağını ifade ederek, Blaundos'un giriş kapısının sol tarafında bir stadyum yapısı görmenin antik kentin görsel ve niteliksel olarak değişimini sağlayacağını vurguladı.

        Çalışmalar tamamlandığında burada farklı etkinlikler yapılabilme imkanı doğacağını ifade eden Söyler, "Burada konser, tiyatro veya yarışmaların düzenlenebileceği bir alanımız oluşacak. Bunun için de Blaundos'a ayrı bir katma değer katacağını düşünüyoruz. Yaklaşık 2 bin yıllık olduğunu bildiğimiz, MS 1. yüzyılda inşa edilen stadyumda bu yıl ilk kez kazı çalışmalarının başlaması bizim için heyecan verici. Kazı ve restorasyon uygulamalarını tamamladıktan sonra yapının tamamen gün yüzüne çıkması Blaundos Antik Kenti'ne çok büyük bir katma değer katacak. Bu da bizi heyecanlandırıyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        "Trump'ın Rusya-Ukrayna planı görüşülecek" iddiası
        "Trump'ın Rusya-Ukrayna planı görüşülecek" iddiası
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Viral döneri kimler denedi?
        Viral döneri kimler denedi?
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!
        Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması!
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        İçişleri Bakanlığı'ndan ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı

        Benzer Haberler

        Uşak Üniversiteli akademisyenler Yeniköy halkı ile buluştu
        Uşak Üniversiteli akademisyenler Yeniköy halkı ile buluştu
        Turkcell Süper Kupa'da kuralar çekildi
        Turkcell Süper Kupa'da kuralar çekildi
        Uşak'ta motosiklet şarampole düştü: 1 ölü
        Uşak'ta motosiklet şarampole düştü: 1 ölü
        Uşak'ta konut satışları azaldı
        Uşak'ta konut satışları azaldı
        Uşak Üniversitesi 'Kalite Yönetim Sistemi' sertifikasını yeniledi
        Uşak Üniversitesi 'Kalite Yönetim Sistemi' sertifikasını yeniledi
        Uşak'ta araç sayısı 187 bini aştı
        Uşak'ta araç sayısı 187 bini aştı