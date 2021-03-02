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UŞAK... Son dakika: Batı bölgelerdeki tek mavi il Uşak oldu! Peki nasıl başardılar?

Koronavirüs risk değerlendirme kriterlerine göre belirlenen 4 kategoriye ayrılan haritada mavi renk yani riski düşük iller arasında olan Uşak sosyal medyada çok konuşuldu. Dikkati çeken bir başka yerleşim birimi ise mavi kategoride olan Uşak'ın hemen yanındaki kırmızı yani yüksek riskli olan Kütahya oldu... Peki Batı bölgedeki tek mavi il olan Uşak bu başarısını nasıl elde etti?

UŞAK... Son dakika: Batı bölgelerdeki tek mavi il Uşak oldu! Peki nasıl başardılar?
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan normalleşme adımlarını açıkladı. Sağlık Bakanı Koca risk haritasını paylaştı. İllerin risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldığı haritadaki değerlendirmeye göre göre 81 vilayetin düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riskli turuncu ve çok yüksek riskli kırmızı olarak renklere ayrıldı

DOĞU VE GÜNEYDOĞU İLLERİ 'DÜŞÜK RİSK' GRUBUNDA

Sağlık Bakanlığı'nın paylaaştığı haritada 81 vilayet şöyle değerlendirildi.

Haritaya göre Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır düşük riskli (mavi) iller kategorisinde yer aldı.

ORTA RİSKLİ İLLER: Ankara'nın yanı sıra, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars orta riskli (sarı) grupta yer aldı.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER: İstanbul ve İzmir'in yanı sıra, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan yüksek riskli (turuncu) iller oldu.

ÇOK YOKSEK RİSKLİ İLLER: Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman ise çok yüksek riskli (kırmızı) iller olarak belirlendi.

BATI BÖLGESİNDE TEK 'MAVİ' RENKLİ İL

Batı bölgesinde kuzey komşusu Kütahya 'yüksek riskli' ve diğer komşuları 'orta riskli' grupta olan Uşak'ın 'düşük riskli' mavi renkte yer alması dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İç Ege'de yer alan Uşak'ın 'düşük riskli' kategori olan mavi renkte yer alması sosyal medyada gündeme oturdu.

UŞAK VALİSİ'NDEN 'REHAVETE KAPILMAYALIM' UYARISI

Uşak Valisi Funda Kocabıyık sosyal medya Twitter üzerinden yaptığı çağrıda "İlimizde azalan vaka sayılarında tekrar artış yaşanmaması için aynı duyarlılıkla rehavete kapılmadan maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaya devam edelim" ifadelerini kullandı.

NORMALLEŞME DÜŞÜK RİSKLİ İLLERDEN BAŞLAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacaktır. Ülkemizin tamamında süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürecek. Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapabilecektir. Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek." ifadelerini kullanmıştı.

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