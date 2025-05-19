Uşak'ta zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
Uşak'ta 4 otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı
Ankara-Uşak kara yolunda ilerleyen V.A. (65) yönetimindeki otomobil, Hastane Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen H.Y. (36) idaresindeki otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle bu otomobil önünde bekleyen O.K.K'nin (38) kullandığı otomobile, o da önündeki İ.U. (36) idaresindeki otomobile çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.