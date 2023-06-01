AA

Uşak'ta akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Uşak-İzmir karayolundaki akaryakıt istasyonunda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

AA'nın haberine göre; tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.P. ve M.P. tabancayla, 3 kişi de darbedilerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olaya karışan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaçan 1 zanlının da yakalanması için çalışma başlatıldı.