Uşak'ta akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Uşak-İzmir karayolundaki akaryakıt istasyonunda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
AA'nın haberine göre; tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.P. ve M.P. tabancayla, 3 kişi de darbedilerek yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olaya karışan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaçan 1 zanlının da yakalanması için çalışma başlatıldı.
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