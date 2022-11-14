Uşak'ta bıçaklı kavga: 1'i ağır, 2 yaralı 0:00 / 0:00

AA

Uşak'ta bıçaklı kavgada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Dikilitaş Mahallesi Üçüncü Güldibi Sokak'taki pazar yerinde, G.T ile Z.S. ve K.D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine G.T, üzerindeki bıçakla Z.S. ve K.D'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan Z.S. ve K.D, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. AA'nın haberine göre; tedavisi devam eden Z.S'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli G.T, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.