Uşak'ta iki aile arasında bıçaklı kavga: 5 yaralı
Uşak'ın Eşme ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı
Şehit Alibey Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde, husumetli oldukları iddia edilen Suriyeli uyruklu iki aile arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, M.S. (22), H.S. (32), A.S. (30), Y.S. (20) ve E.T. (22) bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Eşme Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.S, Y.S. ve E.T. buradaki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
E.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Eşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, olaya karıştığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Kaçan 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Öte yandan, iki ailenin akraba olduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.