        Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın | Son dakika haberleri

        Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın

        Uşak'ta tekstil fabrikası ve deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı. Alev alev yanan fabrika kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2025 - 02:36 Güncelleme: 04.09.2025 - 02:36
        Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın
        Uşak'ta Fevzi Çakmak Mahallesi Beşinci Çanlı Sokak'taki bir tekstil deposu ile bitişiğindeki tekstil atıklarından elyaf üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangına müdahale etmek istediği sırada vücudunda yanıklar oluşan fabrika sahiplerinden N.A. ve fabrikanın duvarının çökmesi sonucu enkaz altında kalarak yaralanan itfaiye eri R.Ç. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        AA'nın haberine göre; ekipler depo ve fabrikada soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle fabrika ve depo kullanılamaz hale geldi.

        Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

        Fevzi Çakmak Mahallesi Beşinci Çanlı Sokak'taki bir tekstil deposu ile bitişiğindeki tekstil atıklarından elyaf üretimi yapılan fabrikada dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, bölgeye Uşak Belediyesi itfaiye ekipleri, Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve Uşak Valiliği İl Özel İdaresine bağlı iş makinesi sevk edilmişti.

