Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın

Uşak'ta Fevzi Çakmak Mahallesi Beşinci Çanlı Sokak'taki bir tekstil deposu ile bitişiğindeki tekstil atıklarından elyaf üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale etmek istediği sırada vücudunda yanıklar oluşan fabrika sahiplerinden N.A. ve fabrikanın duvarının çökmesi sonucu enkaz altında kalarak yaralanan itfaiye eri R.Ç. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; ekipler depo ve fabrikada soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle fabrika ve depo kullanılamaz hale geldi.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

