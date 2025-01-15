Uşak'ta traktör şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Banaz ilçesine bağlı Yenice köy yakınlarındaki ormanda meydana geldi.

İ.D. (38) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü İ.D. ile traktördeki Melih Gezer (7), Mükerrem Demir (37) ve M.G. (42) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Melih Gezer ve Mükerrem Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.