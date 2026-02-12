Uşak'ta zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Uşak'ta 3 otomobil ile 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı
Gazi Bulvarı'nda, A.İ. (43) yönetimindeki hafif ticari araç, A.Y. (39) idaresindeki otomobil, M.U. (21) idaresindeki otomobil ile A.R.B'nin (25) kullandığı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif ticari aracın sürücüsü A.İ, eşi Ş.İ. (44), oğlu Y.İ. (10) ile otomobildeki Ü.T. (57), S.B. (53) ve Y.T. (59) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
