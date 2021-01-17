DHA

Olay saat 23.30 sıralarında Sultantepe Mahallesi Özbekler Tekkesi Sokak'ta meydana geldi. İstanbul'da günlerdir etkili olan yağış nedeniyle toprak yumuşayınca, bir binanın istinat duvarı çöktü. DHA'nın haberine göre; büyük bir gürültü ile çöken duvar bina sakinlerinde paniğe neden oldu.

Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı çökme sırasında yolda duvarın dibinde park halinde bulunan iki otomobil hasar gördü. Belediye ekipleri istinat duvarının çöktüğü sokağı şerit çekerek trafiğe kapattı.