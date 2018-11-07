Üsküdar Meydanı’nın her yağmurda sular altında kalması, hatta denizle karanın birleşmesi üzerine İSKİ meydandaki su birikimini önlemek için geçtiğimiz aylarda proje başlatmıştı. Çalışmaların yürütüldüğü Hakimiyet-i Milliye Caddesi’nde yapılan kazılarda, tarihi kalıntılara rastlandı. İstanbul Arkeoloji Müzesi uzmanlarının yaptığı arkeolojik kazıda, kalıntıların Osmanlı dönemine ait dükkan ve konutlar olduğu anlaşıldı.

Tarihi kalıntıların bulunduğunun kamuoyuna yansımasının hemen ardından da tartışmalar başladı. Zira İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun raporu, kalıntıların yerinde korunmasına gerek olmadığı yönündeydi. Konu özellikle sosyal medyanın gündemine oturdu, Koruma Kurulu’nun kararı çok eleştirildi.

Peki bu kalıntılara ne olacak? Yağmur suyu kanal çalışması devam edecek mi? Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan, bu soruları Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’e sordu.

"ÇALIŞMALAR SÜRECEK"

Başkan Türkmen, “Koruma Kurulu kararı kalıntıların korunmasına gerek olmadığı demek değildir. Kalıntıların yerinde korunmasına gerek yok. Kalıntılar müze denetiminde kaldırılacak, ardından da yağmur suyu kanal çalışmaları devam edecek. Koruma Kurulu kararına göre; kalıntılar çalışmaları engelleyecek mahiyette değil" dedi.

İstanbul 6 Numaralı Koruma Kurulu'nun Üsküdar'da bulunan kalıntıların kaldırılmasına dair kararı

NE YAPILACAK?

Proje çerçevesinde; Selmani Pak, Çavuşdere, Dr. Fahri Atabey ve Selami Ali caddelerinde yağmur suyu kolektörü, yağmursuyu şebekesi ve ızgaraları yapılacak. Yağmur suyu kanalı 2 metre çap ve 6500 metre, atık su kanalı ise 1 metre çap, 5500 metre uzunluğunda olacak. Yerin altından açılan kanallarla yağmur suları denize verilecek. Yolda su birikmesi ve karayla denizin birleştiği görüntüler önlenmiş olacak.

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