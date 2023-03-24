Üsküdar'da hastanede korkutan yangın!

Üsküdar'da Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Yangın saat 02.30 sıralarında hastanenin 6. Katında bulunan ameliyathane bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.
ALEVLER YÜKSELDİ
Hastaneden dumanların yükseldiğini fark eden görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine hastaneye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken hastanede tedavi gören hastalar hastanenin bahçesine çıkarıldı. Burada ambulanslara alınan hastalar, çevrede bulunan diğer hastanelere sevk edildi.
İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR
DHA'nın haberine göre yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kontrol altına alınırken, soğutma ve duman tahliye çalışmaları devam ediyor.
*Haberin tüm fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.
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