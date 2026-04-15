        Üsküdar'da mahallelinin yol şikâyeti! | Son dakika haberleri

        Üsküdar'da mahallelinin kapatılan sokak nedeniyle yol mağduriyeti şikâyeti

        İstanbul'un Üsküdar ilçesi Güzeltepe Mahallesi Kilim Sokak sakinleri yaklaşık 5 yıldır süren yol sıkıntısından dert yanıyor. Çamlıktepe ve Sadıkoğlu sitelerinin arasında kalan sokakta bulunan geçiş güzergahlarının demir korkuluklarla kapatıldığını iddia eden mahalleli, kullanmak zorunda kaldıkları yolun da çok dik olması nedeniyle özellikle çocukların okul yolunu zorlaştırdığını anlatıyor. İtfaiye, ambulans ve servis araçlarının da sokağa giriş yapamadığını belirten mahalleli, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini istiyor

        Giriş: 15 Nisan 2026 - 15:26
        İstanbul'un Üsküdar ilçesi Güzeltepe Mahallesi'ndeki Kilim Sokak sakinleri, yaklaşık 5 yıldır ulaşım sıkıntısı yaşadıklarını anlattı.

        İHA'nın haberine göre, Çamlıktepe ve Sadıkoğlu sitelerinin arasında kalan sokakta, geçiş güzergahlarının demir korkuluklarla kapatılması ve mevcut yolların dikliği nedeniyle mahalle sakinleri günlük hayatta zorluk yaşıyor.

        İtfaiye, ambulans ve servis araçlarının sokağa giriş yapamadığını belirten vatandaşlar, yaşadıkları zorlukları dile getirdi.

        Bölgede yaşanan durumu aktaran mahalle sakinlerinden Serkan Çetinkaya, "Mahallemiz yaklaşık 4-5 senedir ulaşım anlamında büyük sıkıntılar yaşıyor. Kilim Sokak olarak iki sitenin arasında sıkışmış durumdayız. Bugün site ile aramızdaki yol bağlantısını demir korkuluklar ile kestiler. Daha önce komşumuz Ümmet Bey kalp krizi geçirdiğinde, ambulans yollar kapalı olduğu için zamanında ulaşamadı ve komşumuzu kaybettik. Şu anda herhangi bir yangın veya acil durumda buraya araç giremiyor" dedi.

        Yolun eğimi ve kapalı olması sebebiyle öğrencilerin de mağdur olduğunu ifade eden Çetinkaya, "Mahallemizde 50'ye yakın çocuk var. Servis gelmediği için çocuklarımız okul yolu için önce Çengelköy istikametine inip sonra tekrar yolu gitmek zorunda kalıyorlar. Mevcut yolun dikliği yaya geçişini bile zorlaştırıyor. Belediye bize bu yolu kullanmamızı söyledi ancak burası ne yaya ne de araç trafiğine uygun bir durumda değil" şeklinde konuştu.

        Son olarak bölgedeki imar ve parsel yapısından kaynaklı bürokratik engellere değinen Çetinkaya, "Sitelerle aynı parselde olduğumuz için burada ne kentsel dönüşüme gidebiliyoruz ne de alternatif bir yol izleyebiliyoruz. Parsel küçültme işlemi yapılamadığı için bir çıkmazın içerisindeyiz. Birçok kez başvuruda bulunmamıza rağmen henüz bir sonuç alamadık. Devletimizden ve belediyemizden bu sorunun çözülmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gülistan doku'nun anne ve babası adliyeye geldi

        Gülistan'ın Doku'nun annesi Bedriye ile babası Halit Doku, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi. Gözyaşlarıyla adliye binasına giren Bedriye Doku, "Savcının yanına gideceğiz. Adalet Bakanımıza, Sayın Başsavcımıza, hakime, polise, jandarmaya çok teşekkür ederim. Artık kadınlar ölmesin, Gülistan'l...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı!
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        1.67 milyar Euro'luk imza
        1.67 milyar Euro'luk imza
        Kuyudaki cinayette iddianame! Her detayı dehşet!
        Kuyudaki cinayette iddianame! Her detayı dehşet!
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Babasını azarladı... Sandalyesini tekmeledi... Mahalleli feci dövdü!
        Babasını azarladı... Sandalyesini tekmeledi... Mahalleli feci dövdü!
        Hobi bahçesinde bağ evi-villa ayrımı
        Hobi bahçesinde bağ evi-villa ayrımı
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        "Babam bana böyle öğretmedi"
        "Babam bana böyle öğretmedi"
        Yeniden akıllara getirdi
        Yeniden akıllara getirdi
        O hastalar için son gelişmeler!
        O hastalar için son gelişmeler!