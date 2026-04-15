Üsküdar'da mahallelinin yol şikâyeti!

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Güzeltepe Mahallesi'ndeki Kilim Sokak sakinleri, yaklaşık 5 yıldır ulaşım sıkıntısı yaşadıklarını anlattı.

İHA'nın haberine göre, Çamlıktepe ve Sadıkoğlu sitelerinin arasında kalan sokakta, geçiş güzergahlarının demir korkuluklarla kapatılması ve mevcut yolların dikliği nedeniyle mahalle sakinleri günlük hayatta zorluk yaşıyor.

İtfaiye, ambulans ve servis araçlarının sokağa giriş yapamadığını belirten vatandaşlar, yaşadıkları zorlukları dile getirdi.

.png

Bölgede yaşanan durumu aktaran mahalle sakinlerinden Serkan Çetinkaya, "Mahallemiz yaklaşık 4-5 senedir ulaşım anlamında büyük sıkıntılar yaşıyor. Kilim Sokak olarak iki sitenin arasında sıkışmış durumdayız. Bugün site ile aramızdaki yol bağlantısını demir korkuluklar ile kestiler. Daha önce komşumuz Ümmet Bey kalp krizi geçirdiğinde, ambulans yollar kapalı olduğu için zamanında ulaşamadı ve komşumuzu kaybettik. Şu anda herhangi bir yangın veya acil durumda buraya araç giremiyor" dedi.

.png

Yolun eğimi ve kapalı olması sebebiyle öğrencilerin de mağdur olduğunu ifade eden Çetinkaya, "Mahallemizde 50'ye yakın çocuk var. Servis gelmediği için çocuklarımız okul yolu için önce Çengelköy istikametine inip sonra tekrar yolu gitmek zorunda kalıyorlar. Mevcut yolun dikliği yaya geçişini bile zorlaştırıyor. Belediye bize bu yolu kullanmamızı söyledi ancak burası ne yaya ne de araç trafiğine uygun bir durumda değil" şeklinde konuştu.

.png

Son olarak bölgedeki imar ve parsel yapısından kaynaklı bürokratik engellere değinen Çetinkaya, "Sitelerle aynı parselde olduğumuz için burada ne kentsel dönüşüme gidebiliyoruz ne de alternatif bir yol izleyebiliyoruz. Parsel küçültme işlemi yapılamadığı için bir çıkmazın içerisindeyiz. Birçok kez başvuruda bulunmamıza rağmen henüz bir sonuç alamadık. Devletimizden ve belediyemizden bu sorunun çözülmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

.png