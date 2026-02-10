Üsküdar'da metruk bina yangını
İstanbul Üsküdar'da 7 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
Üsküdar ilçesi Burhaniye Mahallesi Şeyh Şamil Sokak'ta 7 katlı metruk binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
AA'nın haberine göre; kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sararken, çıkan dumanlar çevre yerleşim yerlerinden de görüldü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.