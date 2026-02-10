Habertürk
        Üsküdar'da metruk bina yangını | Son dakika haberleri

        Üsküdar'da metruk bina yangını

        İstanbul Üsküdar'da 7 katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 06:53 Güncelleme: 10.02.2026 - 06:53
        Üsküdar'da metruk bina yangını
        Üsküdar ilçesi Burhaniye Mahallesi Şeyh Şamil Sokak'ta 7 katlı metruk binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        AA'nın haberine göre; kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sararken, çıkan dumanlar çevre yerleşim yerlerinden de görüldü.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.

