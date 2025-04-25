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        Haberler Gündem İstanbul Üsküdar'da önce yumruklu sonra silahlı saldırıya uğradı; hayatını 2 gün sonra kaybetti - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Üsküdar'da önce yumruklu sonra silahlı saldırıya uğradı

        Üsküdar'da iddiaya göre tartıştığı motosikletli kişiler tarafından önce yumruklu sonra da silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan Cihan Açıkgöz kaldırıldığı hastanede 2 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Polis olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Saldırı anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 04:03 Güncelleme: 25.04.2025 - 04:05
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        Üsküdar'da önce yumruklu sonra silahlı saldırıya uğradı
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        Olay, 20 Nisan'da Beylerbeyi Çamlıca Caddesi'nde saat 01.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında tartışma çıktı.

        Tartışma sonrası olay yerinden ayrılan grup, bir süre sonra motosikletle tekrar geldi. O sırada Cihan Açıkgöz'ü gören şüpheliler önünü keserek yumruk attı.

        YUMRUKLA BAYILTIP ATEŞ ETTİLER

        Şüphelilerden birinin attığı yumrukla yere serilen Açıkgöz'e, o sırada iddiaya göre motosiklette bulunan kişi ise ateş etti. Şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaşırken, çevredekiler Cihan Açıkgöz'ün yardımına koştu.

        Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Cihan Açıkgöz, kaldırıldığı hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Açıkgöz'ün cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kastamonu'ya gönderildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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