Üsküdar'da parkta kavga: 10 gözaltı
İstanbul Üsküdar'da bir parkta yaşanan kavgaya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 11.01.2026 - 00:50 Güncelleme: 11.01.2026 - 00:50
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce dün gece Üsküdar ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir parkta çıkan kavgayla ilgili çalışma yapıldı.
AA'nın haberine göre; kavgaya karıştığı belirlenen 10 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından emniyetteki işlemleri devam ediyor.
