Yavuz Top vefat etti
Türk halk müziğinin usta ismi Yavuz Top, 75 yaşında hayatını kaybetti
Türk halk müziğinin öncü isimlerinden, usta bağlama sanatçısı Yavuz Top, hayatını kaybetti.
Sabahat Akkiraz, meslektaşının vefat ettiğini duyurdu. Akkiraz; "Ustamız, büyüğümüz Yavuz Top hakka yürüdü. Her ölüm erken ölüm. Güle güle Yavuz abi. Çok üzgünüm" ifadelerine yer verdi.
1950 yılında Erzincan’ın Tercan ilçesinde doğan sanatçı, bir süredir tedavi görüyordu.
Yavuz Top, Arif Sağ, Musa Eroğlu ve Muhlis Akarsu'yla birlikte sürdürdüğü 'Muhabbet' çalışmalarıyla 1980 sonrasında halk müziğinin sıçrama yapmasında önemli katkısı oldu.
MESAM tarafından yapılan açıklamada, Yavuz Top anısına 3 Mayıs Cumartesi Saat 11.00 de Kartal Bülent Kültür Merkezinde anma programı düzenlenecek. Top'un cenazesi, saat 13.00'te Kartal Cem Evinde kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.