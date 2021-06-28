Usta sanatçı hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Levent Kırca'nın 'Olacak O Kadar' ekibinde yer alan ve canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan Ali Demirel'den acı haber geldi. Bir süredir Marmaris'te yaşamını sürdüren sanatçı, hayata veda etti. Demirel, yarın Marmaris Armutalan Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

— Marmaris Belediyesi (@marmarisbeltr) June 28, 2021

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ALİ DEMİREL KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ali Demirel, 13 Mart 1944, İstanbul doğumlu, Türk tiyatro ve sinema sanatçısıdır

1944 yılında İstanbul’da doğan oyuncu, sinemada bir çok projede, polis, icra memuru, garson gibi karakterleri canlandırmış bir isimdir.

Daha sonra tv’de yayınlanan “Olacak O Kadar” adlı komedi programı ile tanındı.