Habertürk'ten Akif Yaman'ın özel haberine göre; usta tiyatrocu ve yönetmen Haldun Dormen, dün akşam saatlerinde yere düşmesi sonucu kalça kemiğini kırdı. Usta oyuncu, ambulans eşliğinde Çapa Tıp Fakültesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

İlk müdahalesi yapılan Dormen'in sağlık durumunun iyi olduğu gözlemlendi.

"ÇOK ÇALIŞIYORUM, YAŞLANMAYA VAKTİM YOK"

Geçtiğimiz senelerde Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği tarafından Trabzon'da düzenlenen 12. Uluslararası Transplantasyon Kongresi'ne, onur konuğu olarak davet edilen sanatçı Haldun Dormen'in konuşması damga vurmuştu.

Dormen, motivasyonunu, yaşama azmini ve enerjisini neye borçlu olduğu sorusunu şöyle yanıtlamıştı:

"Herhalde insan sevgime, işimi çok sevmeme borçluyum. Umudu yitirmemek lazım. Umut, güneşe doğru koşmaktır. İşiniz ne olursa olsun ister avukat, ister doktor, ister siyasetçi olun umudunuzu yitirmemek lazım. Hayatta inişler çıkışlar hep vardır. Ben tiyatrocu olarak çok iniş çıkış yaşadım, herkes de iniş çıkış yaşayacaktır ama hiçbir şey sorun değil... Hep umuda doğru koşmak lazım. O kadar çok çalışıyorum ki yaşlanacak vaktim yok"

HALDUN DORMEN KİMDİR?

5 Nisan 1928 Mersin doğumludur. Henüz 1 yaşında iken ailesi İstanbul/Şişli’ye taşınır. Orta öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde okumuştur. Sahneye de ilk defa burada öğrenciyken çıkmıştır. Liseyi Robert Koleji'nde okudu. Dormen 8 yaşında bir kaza geçirdi ve sol ayağını sakatladı.

Tiyatro ve oyunculuk derslerini ABD’de Yale Üniversitesi'nde aldı. Daha sonra İstanbul’a döndü ve çeşitli tiyatro oyunları yazdı ve oynadı. 1966 yılında sinema sektörüne de adım atan Dormen, bu yıllarda 2 filmin yönetmenliğini üstlendi. Bu Filmler ‘Bozuk Düzen’ ve ‘Güzel Bir Gün İçin’dir. Bu iki filmi de ödül almıştır. Ama ödüllere rağmen gişe başarısı sağlanmayınca tiyatroya tekrar dönmüştür.

Usta oyuncunun kurduğu Dormen Tiyatrosu 1972 yılında 'Ses Tiyatrosu' olarak perdelerini açtı. Fakat televizyonun yaygınlaşmasından dolayı ilgi görmemeye başladı. Bu nedenle oluşan ekonomik sıkıntılar yüzünden tiyatroyu kapatmak zorunda kaldı. Televizyon sektöründe de başarılı olan Dormen çeşitli programlar yapmış ve yapımcılık yapmıştır. Oyuncunun en bilinen rolü ‘Dadı’ dizisinde canlandırdığı uşak rolüdür.

ALDIĞI ÖDÜLLER

1966 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi 1. Film Ödülü, Bozuk Düzen

1966 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Senaryo Ödülü, Bozuk Düzen

1967 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Komedi Filmi, Güzel Bir Gün İçin