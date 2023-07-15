1940'ta Adana’da dünyaya gelen Tanju Tuncel, Akhisar Ortaokulu, Erenköy Kız Lisesi’nin ardından İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Tiyatroya Gençlik Tiyatrosu'nda başladı, İstanbul Şehir Tiyatrosu'ndan emekli oldu.

5 Şurada Paylaş!









Meslektaşı Necdet Yakın’la bir süre evli kaldı. Usta oyuncunun rol aldığı dizi ve filmler şöyle:

1967: Samanyolu

1981: Zaman Mekan Makinesi

1982: Gülsüm Ana

1983: Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe

1983: Üç İstanbul

1984: Tutku

1986: Aşk Dediğin Laftır

1986: Çalıkuşu

1987: Gönül Dostları

1987: Mesela Muzaffer

1989: Uçurtmayı Vurmasınlar

1991: Deniz Gurbetçileri

1991: Menekşe Koyu

1992: Kanunun Ötesinde

1994: Artist Palas

1994: Babam Askerde

1995: Oğlum Adam Olacak

1995: Yerçekimli Aşklar / Gül ile Adem

1996: Tutku

1996: Şaşıfelek Çıkmazı

1997: Hiç Bana Sordun mu?

1997: Nihavend Mucize

1997: Ruhsar

1997: Sıdıka

1999: Duruşma

1999: Figüran

1999: Çatısız Kadınlar

2000: Evdeki Yabancı

2000: Şemsi Paşa Pasajı

2001: Dadı

2002: Aşk Meydan Savaşı

2003: Oyuncak Fabrikası

2003: Sultan Makamı

2004: İyi Saatte Olsunlar

2005: Mektup

2005: Sevda Tepesi

2006: Yalancı Yarim

2007: Beyaz Melek

2008: Yol Arkadaşım

2009: Geniş Aile

2009: Çıngıraklı Top

2010: Eyyvah Eyvah

2011: Türkan

2011: Eyyvah Eyvah 2

2013: 10. Köy Teyatora

2014: Guruldayan Kalpler

2014: Muska

2014: Eyyvah Eyvah 3

2015: Geniş Aile Yapıştır

2015: Sarıkamış Çocukları

2018: Aşk Bu Mu?

2018: Babamın Kemikleri