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        Usta oyuncu Tanju Tuncel hayatını kaybetti

        Türk sinemasının emektar isimlerinden Tanju Tuncel 83 yaşında vefat etti

        Habertürk
        Giriş: 15.07.2023 - 13:13
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        Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Tanju Tuncel, 83 yaşında aramızdan ayrıldı.

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        Huzurevinde kaldığı bilinen usta oyuncunun vefat haberi sanat dünyasını yasa boğdu.

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        Ata Demirer, filmlerinde birlikte rol aldığı Tanju Tuncel'in vefat haberinin ardından Instagram sayfasından mesaj yayınladı:

        "Hayatımda tanıdığım en naif, en kendine has insanlardan... Hani kimisi 'ben buradayım!' der, 'bana bakın!' der, 'ben!' der... o hiç öyle değildi. Nur içinde yat Tanju Abla. Filmlerimiz, hatıralarımız baki...".

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        TANJU TUNCEL KİMDİR?

        1940'ta Adana’da dünyaya gelen Tanju Tuncel, Akhisar Ortaokulu, Erenköy Kız Lisesi’nin ardından İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Tiyatroya Gençlik Tiyatrosu'nda başladı, İstanbul Şehir Tiyatrosu'ndan emekli oldu.

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        Meslektaşı Necdet Yakın’la bir süre evli kaldı. Usta oyuncunun rol aldığı dizi ve filmler şöyle:

        1967: Samanyolu

        1981: Zaman Mekan Makinesi

        1982: Gülsüm Ana

        1983: Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe

        1983: Üç İstanbul

        1984: Tutku

        1986: Aşk Dediğin Laftır

        1986: Çalıkuşu

        1987: Gönül Dostları

        1987: Mesela Muzaffer

        1989: Uçurtmayı Vurmasınlar

        1991: Deniz Gurbetçileri

        1991: Menekşe Koyu

        1992: Kanunun Ötesinde

        1994: Artist Palas

        1994: Babam Askerde

        1995: Oğlum Adam Olacak

        1995: Yerçekimli Aşklar / Gül ile Adem

        1996: Tutku

        1996: Şaşıfelek Çıkmazı

        1997: Hiç Bana Sordun mu?

        1997: Nihavend Mucize

        1997: Ruhsar

        1997: Sıdıka

        1999: Duruşma

        1999: Figüran

        1999: Çatısız Kadınlar

        2000: Evdeki Yabancı

        2000: Şemsi Paşa Pasajı

        2001: Dadı

        2002: Aşk Meydan Savaşı

        2003: Oyuncak Fabrikası

        2003: Sultan Makamı

        2004: İyi Saatte Olsunlar

        2005: Mektup

        2005: Sevda Tepesi

        2006: Yalancı Yarim

        2007: Beyaz Melek

        2008: Yol Arkadaşım

        2009: Geniş Aile

        2009: Çıngıraklı Top

        2010: Eyyvah Eyvah

        2011: Türkan

        2011: Eyyvah Eyvah 2

        2013: 10. Köy Teyatora

        2014: Guruldayan Kalpler

        2014: Muska

        2014: Eyyvah Eyvah 3

        2015: Geniş Aile Yapıştır

        2015: Sarıkamış Çocukları

        2018: Aşk Bu Mu?

        2018: Babamın Kemikleri

        #Tanju Tuncel
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