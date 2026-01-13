Habertürk
        Usta oyuncular 'Rüya Gibi'ye konuk oluyor

        Usta oyuncular, 'Rüya Gibi'ye konuk oluyor

        Başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar'ın paylaştığı 'Rüya Gibi'nin bu akşam yayınlanacak bölümüne usta oyuncular Beyti Engin ve Birsen Dürülü konuk olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2026 - 12:25 Güncelleme: 13.01.2026 - 12:25
        'Rüya Gibi'ye konuk oldular
        SHOW TV’nin, yapımını; TMC Film’in, yapımcılığını; Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı 'Rüya Gibi'nin bu akşam yayınlanacak bölümüne usta oyuncular; Beyti Engin ve Birsen Dürülü konuk olacak.

        Birsen Dürülü
        Birsen Dürülü

        Dizinin yeni bölümünde; boşanmakta kararlı olan Aydan’ı durdurmak isteyen Tarık, avukat tutuyor. Tarık’ın avukatı Fikri Takip karakterine Beyti Engin hayat verirken, Efe Komiser’in annesi rolüyle izleyici karşısına çıkan Birsen Dürülü, oğlunu Yasemin’le nişanlamaya kararlı bir anneyi canlandırıyor.

        Beyti Engin
        Beyti Engin

        Genel yönetmenliğini; Selim Demirdelen’in, yönetmenliğini; Çiğdem Bozali ve Barış Erçetin’in, senaryosunu ise Emre Özdür, Hazar Kozice ve İdil Ezgi Esen’in üstlendiği 'Rüya Gibi', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de.

