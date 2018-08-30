Seslendirme sanatının efsane isimlerinden olan ve sesi 7’den 70’e kulaklarda yer etmiş ünlü seslendirme sanatçısı Esen Günay, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi ses sanatçısı Onur Akay, sosyal medyadan duyurdu. Sanatçının ailesinden bilgi alan Akay, usta sanatçının bir yıl önce Alzheimer hastalığına yakalandıktan sonra, İzmir’de akrabalarının yanında kalmaya başladığını, 3 Ağustos tarihinde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldığını ve uzun süredir yoğun bakımda tedavi gördüğünü aktardı.

Akay, ayrıca Esen Günay'ın dün gece saatlerinde vefat ettiğini, cenaze bilgilerinin henüz belli olmadığını ve usta sanatçının son zamanlarda ise etrafında bulunan insanları tanıma sıkıntısı yaşadığını da ifade etti.

Günay, Yeşilçam’ın görünmeyen kahramanı olarak nitelendiriliyordu.

Türk sinemasında Ayhan Işık, Orhan Gencebay ve Yılmaz Güney’in dışında seslendirmediği başrol oyuncusu kalmayan Esen Günay, başta Kadir İnanır ve Ferdi Tayfur olmak üzere, Tarık Akan’dan Ediz Hun’a, Cüneyt Arkın’dan Fikret Hakan’a kadar birçok ünlü ismin sesi olmuştur.

İzmir doğumlu Esen Günay, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezuniyetinin ardından, 1960 yılında sanat hayatına başlamıştır. 1963 yılında Arena Tiyatrosu’nda çalışan Günay, Zafer Önen’in teşvikiyle seslendirmeye başlamıştır. Türk sinemasında seslendirmediği çok nadir oyuncu olan Günay, ‘Çağrı’ filminde Hz. Zeyd'i oynayan Damien Thomas ve Amerika'nın keşfini anlatan ‘Cennetin Keşfi’ filminde ise Kristof Kolomb gibi yabancı aktörleri de seslendirmiştir. Esen Günay tiyatro oyunculuğu da yapmıştır.

Ünlü oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, 2013 yılında katıldığı bir televizyon programında, “Esen Günay bugün hala yaşıyor ama bir kişi adını anmıyor. Neden? 'Altın Portakal'ın bir dilimini beni konuşan şu şahsa adıyorum. Teşekkür ederim kendisine sesiyle beni ön plana çıkardı, beni aktör sınıfına soktu' demek bu kadar mı zor?” ifadelerini kullanmıştı.

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