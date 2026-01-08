Habertürk
        İş Sanat'ın ücretsiz dinleti serisi, Aziz Nesin'in eserlerini sahneye taşıyor. Bar Fedaisi başlıklı dinleti, usta yazarın unutulmaz hikâyelerini Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek'in yorumuyla 26 Ocak'ta İş Kuleleri Salonu'nda izleyiciyle buluşturuyor

        Giriş: 08.01.2026 - 10:22 Güncelleme: 08.01.2026 - 10:22
        Usta tiyatroculardan Aziz Nesin'in öyküleri İş Sanat'ta
        İş Sanat'ın dinletileri, edebiyatımızın güçlü kalemlerinden Aziz Nesin'in eserleriyle devam ediyor.

        Toplumsal sorunları eleştirel bir incelikle ele alan, yapıtlarında toplumun genel bir görünümünü sunan Nesin'in hikâyelerinden oluşan "Bar Fedaisi" başlıklı dinleti, 26 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda izleyiciyle buluşacak.

        1940'lı yılların başından itibaren çeşitli gazete ve dergilerde yazıları yayımlanan Aziz Nesin (1915-1995), pek çok farklı türde eser verdi; özellikle mizah alanındaki çalışmalarıyla öne çıktı.

        Sabahattin Ali, Rıfat Ilgaz ve karikatürist Mim Uykusuz'la birlikte çıkardığı Markopaşa gazetesinde yayımlanan mizah hikâyeleriyle geniş kitlelerce tanındı. Konularını hayatın içinden seçerken sade ve anlaşılır bir dil kullanmaya özen gösterdi; halk hikâyelerinden de ustalıkla yararlanarak köklü mizah geleneğimize çağdaş bir boyut kazandırdı.

        Edebiyatın gücüyle hem düşündüren hem de güldüren Nesin'in "İntikam", "Sınır Üstündeki Ev", "Bar Fedaisi", "Nasıl Buldunuz?" ve "Çamaşır Günü" adlı hikâyeleri; Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek tarafından seslendirilecek.

        Metni Atilla Birkiye tarafından hazırlanan dinletinin müzik direktörlüğünü Serdar Yalçın, sahneye uygulanmasını ise Mehmet Birkiye üstlendi. Hikâyelere Şemsa İdil Ural (çello), Seda Subaşı (keman) ve Serdar Yalçın (piyano) eşlik edecek.

        İş Kuleleri Salonu'nda ücretsiz olarak düzenlenen hikâye ve şiir dinletileri için Biletix üzerinden rezervasyon yapılabilir.

