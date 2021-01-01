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TYB'den yapılan açıklamaya göre, salgın sürecinde hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarına ithaf edilen proje sonucunda, bugünlere ilişkin canlı bir hafıza da olacak video mülakatlar yapıldı ve konuşmalar kitap haline getirildi.

Projenin koordinatörlüğünü ve proje kitabının editörlüğünü yapan TYB Genel Sekreteri Muhammet Enes Kala'ya bu süreçte gerçekleştirilen 50 mülakatta yüksek lisans ve doktora öğrencileri de eşlik etti.

"Üstatlar ve Karantina Günlükleri - Üstatların Kovid-19 Günlerine Dair Duygu ve Düşünceleri" çalışması, salgın sürecinde hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarına ithaf edildi.

Proje kapsamında Türkiye'nin kültür, sanat ve fikir alanlarında tanınan isimleri, salgın dönemine ve insanlığın ahvaline dair duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Ahmet İnam, Ahmet Özhan, Ahmet Tabakoğlu, Alev Alatlı, Amir Ateş, Atasoy Müftüoğlu, Atilla Dorsay, Ayla Ağabegüm, Belkıs İbrahimhakkıoğlu, Beşir Ayvazoğlu, Betül Mardin, Çetin Baydar, D. Mehmet Doğan, Devrim Erbil, Doğan Cüceloğu, Ediz Hun, Fahri Aral, Fatma Çiçek Derman, Halil Berktay, Hasan Tahsin Feyizli, Hilmi Yavuz, Hülya Koçyiğit, Ionna Kuçuradi, Işıl Yücesoy, İbrahim Ulvi Yavuz, İhsan Süreyya Sırma, İsmail Erunsal, Kenan Gürsoy, M. Sabri Koz, Mehmet Ali Kılıçbay, Mehmet Bayrakdar, Mehmet Genç, Mehmet Özbek, Mehmet S. Aydın, Mehmet S. Hatiboğlu, Metin Önal Mengüşoğlu, Murtaza Korlaelçi, Mustafa Kara, Mustafa Kutlu, Nazif Öztürk, Nurhan Atasoy, Osman Akkuşak, Rasim Özdenören, Saadettin Ökten, Saim Sakaoğlu, Sinan Genim, Şeyma Güngör, Teoman Duralı, Ümit Meriç ve Yavuz Bülent Bakiler'in konuk olduğu proje, salgın koşulları sebebiyle çevrim içi olarak tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje koordinatörü Doç. Dr. Enes Kala, salgına ilişkin üstatların duygu ve düşüncelerini kaydedip metinleştirerek yarınlara eser bırakılmasına vesile olanlara teşekkür etti.

Tarihte insanların hayatlarını derinden sarsan birçok olayın bulunduğunu; savaşların, kıtlıkların, hastalıkların, afetlerin insan hayatında derin izler bıraktığını ifade eden Kala, 2020'ye en büyük izi küresel bir salgın olan Kovid-19'un bıraktığını ve bu süreçte tüm insanlığın yorulduğunu belirtti.

İçerisinde acıları, hüzünleri ve ayrılıkları barındıran tecrübelere sahip olunduğunu vurgulayan Kala, salgının kendisini hissettirdiği safahata ilişkin tecrübelerin, düşüncelerin ve duyguların sonraki nesillere ulaştırılmasının da son derece önemli olduğunu kaydetti.

Bu dönemde içinden geçilen zorlu koşullara ve yaşanılan tecrübelere ilişkin değerli çalışmaların yapıldığını belirten Kala, süreçten yaşları itibarıyla en çok etkilenen kültür dünyasının öncü isimleriyle yapılan mülakatlarla projenin tamamlandığını, bu devasa projenin aynı zamanda gençlerin yoğun çalışmalarıyla hayata geçirildiğini sözlerine ekledi.