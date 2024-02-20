Üvey annesini öldürdü!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. Gaziosmanpaşa'da sekiz yaşındaki kızıyla birlikte alışverişe çıkan kadın, üvey oğlu tarafından silahla öldürüldü
Giriş: 20.02.2024 - 22:07 Güncelleme: 20.02.2024 - 22:07
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
Gaziosmanpaşa'da bir kadın sekiz yaşındaki kızıyla birlikte alışverişe çıkmıştı.
Kaldırımda yürürken üvey oğlu hızlı adımlarla arkasından yaklaştı.
Şakağına kurşun sıkarak üvey annesini öldürdü.
Kan donduran olay sonrasında katil kaçarken kadının kocası gözaltına alındı.