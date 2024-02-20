Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Üvey annesini öldürdü! - Güncel haberler

        Üvey annesini öldürdü!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. Gaziosmanpaşa'da sekiz yaşındaki kızıyla birlikte alışverişe çıkan kadın, üvey oğlu tarafından silahla öldürüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 22:07 Güncelleme: 20.02.2024 - 22:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üvey annesini öldürdü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        Gaziosmanpaşa'da bir kadın sekiz yaşındaki kızıyla birlikte alışverişe çıkmıştı.

        Kaldırımda yürürken üvey oğlu hızlı adımlarla arkasından yaklaştı.

        Şakağına kurşun sıkarak üvey annesini öldürdü.

        Kan donduran olay sonrasında katil kaçarken kadının kocası gözaltına alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Lütfü Savaş: “Ben CHP’de direnmeyi öğrendim”
        Lütfü Savaş: “Ben CHP’de direnmeyi öğrendim”
        DEM Parti'de İstanbul'da seçime geribiliyor
        DEM Parti'de İstanbul'da seçime geribiliyor
        Çöp kamyonunun arkasından düşen işçi hayatını kaybetti
        Çöp kamyonunun arkasından düşen işçi hayatını kaybetti
        ABD'den Gazze'de ateşkese veto
        ABD'den Gazze'de ateşkese veto
        Borsa mevduat engeline takılır mı?
        Borsa mevduat engeline takılır mı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Eşim beni öldürecek' deyip ortadan kayboldu
        'Eşim beni öldürecek' deyip ortadan kayboldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        MKE Ankaragücü, Icardi'yi şikayet etti
        MKE Ankaragücü, Icardi'yi şikayet etti
        İbrahim Keloğlan hakkında flaş karar!
        İbrahim Keloğlan hakkında flaş karar!
        Putin: Başarımızı büyütmeliyiz
        Putin: Başarımızı büyütmeliyiz
        Çocuklarının sesine bile katlanamıyor!
        Çocuklarının sesine bile katlanamıyor!
        Savaş ve enerji krizi 5 büyüklerin kazançlarını katladı
        Savaş ve enerji krizi 5 büyüklerin kazançlarını katladı
        Türkiye engelini kaldırdı
        Türkiye engelini kaldırdı
        Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
        Ünlü şarkıcı muhtar adayı oldu
        Yeni adresini duyurdular
        Yeni adresini duyurdular
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Tartıştığı sürücüyü takip ederken öldü!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Kayıp gemi mürettebatından 1'i daha bulundu!
        Kayıp gemi mürettebatından 1'i daha bulundu!
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor