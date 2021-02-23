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Uyanış Büyük Selçuklu 23. yeni bölüm fragman yayınlandı mı? Uyanış Büyük Selçuklu 22. son bölüm

Uyanış Büyük Selçuklu 22. son bölümü ile TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Buğra Gülsoy, Ekin Koç ve Hatice Şendil'in yer aldığı dizinin yeni bölümleri Pazartesi akşamları yayınlanıyor. Uyanış Büyük Selçuklu 23. yeni bölüm fragman yayınlandı mı? Uyanış Büyük Selçuklu 22. son bölüm özeti...

Uyanış Büyük Selçuklu 23. yeni bölüm fragman yayınlandı mı? Uyanış Büyük Selçuklu 22. son bölüm

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 22. son bölümünde; Tapar’ın Başulu’nun mezarını açtırmaya kalkması ve bu yüzden Melikşah ile tartışmasını haber alacak olan Terken; baba ile oğulun arasını açmaya bile muktedir olan bu tehlikeli sırrı öğrenmek için harekete geçer. Uyanış Büyük Selçuklu 22. son bölüm özeti...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alıyor.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 22. SON BÖLÜM ÖZETİ

Tekiş’in saraya gelmesiyle başlayan gizli veliaht meselesi; sarayda en çok yıllardır gönlü ana hasretiyle yanan Tapar’ın ilgisini çekmişti. Tapar bunun üzerine Başulu’nun mezarını açtırmak için bir askerini görevlendirmişti. Tapar’ın askeri Başulu’nun mezarını açamadan engellenmişti. Bu hadise Nizamülmülk tarafından Melikşah’a söylenmiş, Melikşah ile Tapar bu konu üzerinden tartışmışlar ve Melikşah, Tapar’a tokat atarak ordu pazarı imalathanesinden ayrılmıştı.



Tüm bunlar yaşanırken Tapar’ın Başulu’nun mezarını açtırmaya kalkması ve bu yüzden Melikşah ile tartışmasını haber alacak olan Terken; baba ile oğulun arasını açmaya bile muktedir olan bu tehlikeli sırrı öğrenmek için harekete geçecek midir?

Melikşah’ın ordu pazarından ayrıldığı haberini alan Markus oraya bir baskın düzenlemişti. Markus’un baskını neticesinde ağır yaralanan Tapar ölecek midir? Oğluyla son konuşması çok sert geçen ve ona tokat atan Melikşah’ın içi vicdan azabıyla dolacaktır. Kalbini intikam ateşi bürüyen Melikşah, Markus’tan intikamını alabilecek midir?

Öte yandan sarayda saçtığı fitne tohumları neticesinde birçok elim hadisenin olmasına sebep olan Tekiş, Melikşah tarafından saraydan kovulacaktır. Otağını Isfahan yakınlarına kuran Tekiş’in amacı Melikşah’ı tahttan indirmektir. Bu nihai hedefine ulaşmak için hangi kirli yolları deneyecektir? Melikşah ile Tekiş’i birbirine düşürüp Selçuklu’yı zayıflatmak isteyen İzakyos, bu emeline ulaşabilecek midir?

Tüm bunların yanı sıra Faysal, Şelemzar’da İlteber’den alacaklı olan tüccarları galeyana getirmeyi başarmış ve yüreğinde taze bir baba acısıyla kavrulan Turna’yı köşeye sıkıştırmaya çabalamış fakat başarısız olmuştu. Vazgeçmeyen Faysal, Sencer’in Şelemzar’daki ağırlığını göstererek Erbatur’u isyan etmesi için kışkırtmıştı. Sencer, Erbatur’u cezalandırıp Şelemzar’da asayişi sağlamıştı. Faysal ile Sabbah’ın yeni planı ne olacaktır?

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