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Uyanış Büyük Selçuklu 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uyanış Büyük Selçuklu 30. son bölüm

Uyanış Büyük Selçuklu 30. son bölümü ile TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Buğra Gülsoy, Ekin Koç ve Hatice Şendil'in yer aldığı dizinin yeni bölümleri Pazartesi akşamları yayınlanıyor. Uyanış Büyük Selçuklu 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uyanış Büyük Selçuklu 30. son bölüm...

Uyanış Büyük Selçuklu 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uyanış Büyük Selçuklu 30. son bölüm

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 30. son bölümünde; Melikşah ordusuyla birlikte ikinci defa Şelemzar önlerine vardığında Turanşah ve Tekiş’in kendisinden önce davranıp Şelemzar’ı zapt ettiğini görmüştü. Uyanış Büyük Selçuklu 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uyanış Büyük Selçuklu 30. son bölüm...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 30. SON BÖLÜM ÖZETİ

Melikşah, töre gereği daha önceden Tapar’a vermiş olduğu Şelemzar’ı kılıç hakkı olarak Tekiş’e bırakmak zorunda kalacaktır. Bu duruma Tapar’ın tepkisi nasıl olacaktır? Kendisine açıkça bir haksızlık yapıldığını düşünecek olan Tapar, nasıl bir fevri harekete girişecektir? Ona kim engel olacaktır? Gevher, bulunduğu konumu bahane ederek, bir obalı olarak gördüğü Başulu’nun elini öpmeyi reddetmişti.

Zübeyde, Gevher’in bu saygısızlığına öfkelenmiş fakat Terken’in de Gevher’e arka çıkmasından ve Başulu’nun bağışlayıcı tavrından ötürü aralarında başlayan tartışmayı büyütmeyecektir. Fakat başhatun olan Zübeyde, saraya geldiklerinde Gevher ve Terken’e Başulu’ya karşı işledikleri saygısızlıktan ötürü nasıl bir ceza verecektir? Öte yandan Kavurd’un ölümünden sorumlu tuttuğu Nizamülmülk’ün ve yaverini öldüren Sencer’in cezalandırılmasını bekleyen Turanşah, umduğunu bulamayacaktır. Sencer uzun zamandır hak ettiği meliklik hilatini giyecek, bunun yanı sıra Nizamülmülk de hâcelik makamına geri dönecektir.

Turanşah, bu iki haberi aldığında gerilecek ve Melikşah’ın bu hamlelerinin apaçık kendisine yönelik bir tahrik girişimi olduğu sonucuna varacaktır. Turanşah, Melikşah’la giriştiği savaşı hangi noktaya kadar vardıracaktır? Yoksa tahtı almak için harekete geçecek midir? Melikşah, kendisine asilik eden ve apaçık düşmanlık güden Tekiş’e ve hükmüne boyun eğmeyen Turanşah’a nasıl bir oyun hazırlamaktadır?

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