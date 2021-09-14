ŞOKE EDEN ARAŞTIRMA! 10 çocuktan birinde iyileştikten sonra da Covid-19 belirtileri görülüyor

Beklenen sonuçlar geldi! Çocuklar için uyarı! 0:00 / 0:00

AA

İsrail Sağlık Bakanlığı, yaşları 3 ila 18 arasında değişen ve Covid-19'u atlatan 13 bin 864 çocuğun ebeveynleriyle telefon yoluyla yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlığın araştırmasında, söz konusu çocuklardan yüzde 11,2'sinde hastalığı atlattıktan sonra da Covid-19'un belirtilerinin görüldüğü belirtildi.

HASTALIKTAN 6 AY SONRA SEMPTOMLARA RASTLANDI

12 yaş altı çocukların yüzde 1,8'i; 12 ila 18 yaş arasındaki çocukların ise yüzde 4,6'sında, hastalıktan 6 ay sonra semptomlara rastlandığı ifade edildi.

İsrail'de 200 binden fazla 18 yaş altı çocuğun Covid-19'a yakalandığı, bunlardan yarısının herhangi bir semptom göstermediği kaydedildi.

Tel Aviv yönetimi, haziran ayında 12-15 yaş arası çocuklara da Covid-19 aşısı yapmaya başlamıştı.