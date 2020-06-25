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HaberlerGündemHava DurumuUYARI YAPILDI! Meteoroloji'den son dakika kuzey kıyıları için sağanak alarmı - Haberler
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Meteoroloji'den kuzey kıyıları için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Trakya, Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Artvin çevresinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor

hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; akşam saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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