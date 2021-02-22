Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; genellikle az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı, yarın (Salı) zamanla Doğu Karadeniz'in çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara ve iç bölgelerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ZİRAİ DON UYARISI

Zirai faaliyetlerin devam ettiği Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları ve Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta yer yer kuvvetli zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 1°C, 16°C

Az bulutlu

İSTANBUL 2°C, 11°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ 2°C, 15°C

Az bulutlu

KOCAELİ 6°C, 14°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -3°C, 10°C

Az bulutlu

DENİZLİ 4°C, 17°C

Az bulutlu

İZMİR 6°C, 17°C

Az bulutlu

MANİSA 3°C, 18°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 4°C, 19°C

Az bulutlu

ANTALYA 8°C, 20°C

Az bulutlu

HATAY 1°C, 15°C

Az bulutlu

ISPARTA -1°C, 14°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA -1°C, 12°C

Az bulutlu

ÇANKIRI -4°C, 13°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR -1°C, 15°C

Az bulutlu

KONYA -1°C, 12°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU -5°C, 10°C

Az bulutlu

DÜZCE 2°C, 15°C

Az bulutlu

KASTAMONU -4°C, 9°C

Az bulutlu

ZONGULDAK 4°C, 11°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in yarın (Salı) zamanla çok bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -1°C, 14°C

Az bulutlu

RİZE 4°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 3°C, 11°C

Az bulutlu

TRABZON 4°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZİNCAN -6°C, 10°C

Az bulutlu

ERZURUM -17°C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -14°C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -11°C, 4°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -1°C, 14°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 0°C, 14°C

Az bulutlu

SİİRT 0°C, 10°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 2°C, 16°C

Az bulutlu