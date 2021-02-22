Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; genellikle az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı, yarın (Salı) zamanla Doğu Karadeniz'in çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara ve iç bölgelerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
ÇIĞ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ZİRAİ DON UYARISI
Zirai faaliyetlerin devam ettiği Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları ve Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta yer yer kuvvetli zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 1°C, 16°C
Az bulutlu
İSTANBUL 2°C, 11°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ 2°C, 15°C
Az bulutlu
KOCAELİ 6°C, 14°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR -3°C, 10°C
Az bulutlu
DENİZLİ 4°C, 17°C
Az bulutlu
İZMİR 6°C, 17°C
Az bulutlu
MANİSA 3°C, 18°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 4°C, 19°C
Az bulutlu
ANTALYA 8°C, 20°C
Az bulutlu
HATAY 1°C, 15°C
Az bulutlu
ISPARTA -1°C, 14°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA -1°C, 12°C
Az bulutlu
ÇANKIRI -4°C, 13°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR -1°C, 15°C
Az bulutlu
KONYA -1°C, 12°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU -5°C, 10°C
Az bulutlu
DÜZCE 2°C, 15°C
Az bulutlu
KASTAMONU -4°C, 9°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 4°C, 11°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in yarın (Salı) zamanla çok bulutlu, bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA -1°C, 14°C
Az bulutlu
RİZE 4°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 3°C, 11°C
Az bulutlu
TRABZON 4°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZİNCAN -6°C, 10°C
Az bulutlu
ERZURUM -17°C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -14°C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -11°C, 4°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR -1°C, 14°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 0°C, 14°C
Az bulutlu
SİİRT 0°C, 10°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 2°C, 16°C
Az bulutlu
YORUMLAR