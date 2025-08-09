Habertürk
        Uygunsuz gıdaya 1,5 milyar lira ceza

        Uygunsuz gıdaya 1,5 milyar lira ceza

        Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yıl 732 bin 416 gıda denetimi yaparken, incelemeler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 1 milyar 524 milyon lira ceza verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2025 - 11:50 Güncelleme: 09.08.2025 - 11:50
        Uygunsuz gıdaya 1,5 milyar lira ceza
        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "güvenilir gıda" konusunda tüketici nezdinde farkındalığı artırırken, ülke genelindeki gıda denetimlerini de sürdürüyor.

        Bakanlıkça ocak-temmuzda yapılan 732 bin 416 gıda kontrolünde, işletmelere 17 bin 223 adet idari para cezası uygulandı. Denetimler sonucunda 1 milyar 524 milyon 236 bin 938 lira idari para cezası kesildi ve 385 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

        ET ÜRÜNLERİNDE DOMUZ VE TEK TIRNAKLI ETİ BULUNDU

        Denetimler sonucunda uygunsuzluk bulunan ürünler, "sağlığı tehlikeye düşürecek" ve "taklit ve tağşiş yapılan" gıdalar olmak üzere iki ayrı kategoriye ayrılıyor.

        "Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" kategorisine göre, et ve et ürünlerinde "domuz" ve "tek tırnaklı eti", baharatlar, bitkisel yağlar ve soslarda "gıdada kullanımına izin verilmeyen boya", çikolata, bitki çayı, takviye edici gıdalar, enerji içecekleri ve alkolsüz içeceklerde "ilaç etken maddesi", süt ürünlerinde mantar ve maya gelişimini önlemek için kullanılan "natamisin" maddesi tespit edildi.

        "Taklit ve tağşiş" kapsamındaki uygunsuzluklar da "aynı değeri taşımayan madde eklenmesi" ve "temel özelliği etkileyen içerik eksikliği" olmak üzere iki başlık altında toplanıyor.

        "Aynı değeri taşımayan madde eklenmesi" başlığı altında bitkisel yağlarda "tohum yağları karıştırılması", "yağ oranının düşük olması", "yer fıstığı, farklı bitkisel yağ, yabancı madde ve nişasta tespitleri" ile "daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırılması" gibi uygunsuzluklar öne çıktı. Et ürünlerinde "deri dokusu", "kanatlı eti" ve "sakatat", baharatlarda "domates" ve "gıda boyası" tespit edildi.

        "Ürünün temel özelliğini etkileyen içerik eksiklikleri" kapsamında da takviye edici gıdalarda "beyan edilen etken maddenin tespit edilmemesi", süt ve süt ürünlerinde "yağ oranının düşük olması" gibi uygunsuzluklar bulundu.

        TÜKETİCİ DE DİKKAT ETMELİ

        Denetimlerin yanı sıra vatandaşların bireysel olarak gıda kontrolünde dikkat etmesi gereken konular bulunuyor.

        Bakanlık tarafından bu konuda yayımlanan rehbere göre, gıda ürünü satın alırken, zorunlu etiket bilgilerinin bulunduğu ambalajlı gıdaların tercih edilmesi, kolay bozulabilen ve kısa sürede tüketilmesi gereken gıdalarda son tüketim tarihine dikkat edilmesi gerekiyor.

        Özellikle hayvansal ürünlerde Bakanlık onaylı ve kaynağı belli olanların satın alınması, bu gıdaların uygun şartlarda muhafaza edildiği yerlerden alışveriş yapılması önem taşıyor. Tüketicinin gördüğü uygunsuzluğu "ALO 174" hattına bildirmesi de önem taşıyan hususlar arasında yer alıyor.

