Uygunsuz gıdaya 1,5 milyar lira ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "güvenilir gıda" konusunda tüketici nezdinde farkındalığı artırırken, ülke genelindeki gıda denetimlerini de sürdürüyor.

Bakanlıkça ocak-temmuzda yapılan 732 bin 416 gıda kontrolünde, işletmelere 17 bin 223 adet idari para cezası uygulandı. Denetimler sonucunda 1 milyar 524 milyon 236 bin 938 lira idari para cezası kesildi ve 385 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

ET ÜRÜNLERİNDE DOMUZ VE TEK TIRNAKLI ETİ BULUNDU

Denetimler sonucunda uygunsuzluk bulunan ürünler, "sağlığı tehlikeye düşürecek" ve "taklit ve tağşiş yapılan" gıdalar olmak üzere iki ayrı kategoriye ayrılıyor.

"Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" kategorisine göre, et ve et ürünlerinde "domuz" ve "tek tırnaklı eti", baharatlar, bitkisel yağlar ve soslarda "gıdada kullanımına izin verilmeyen boya", çikolata, bitki çayı, takviye edici gıdalar, enerji içecekleri ve alkolsüz içeceklerde "ilaç etken maddesi", süt ürünlerinde mantar ve maya gelişimini önlemek için kullanılan "natamisin" maddesi tespit edildi.

REKLAM

"Taklit ve tağşiş" kapsamındaki uygunsuzluklar da "aynı değeri taşımayan madde eklenmesi" ve "temel özelliği etkileyen içerik eksikliği" olmak üzere iki başlık altında toplanıyor.