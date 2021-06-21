Ses telleri alınmıştı! Korkunç olayda dava üstüne dava 0:00 / 0:00

DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine geçen aralık ayında Keçiören ilçesinde Çevik çiftinin oğlu Tuncay ve eşi Cangül Çevik'in evine baskın yaptı. Evin bodrumunda yapılan kontrolde 23'ü yavru 68 köpeğin kafeslerde uygunsuz koşullarda tutulduğu belirlendi. Köpeklerin ses tellerinin kesildiği ve ticaret amacıyla üretimi yapıldığı tespit edildi. Bir gün sonra Fatma ve Şevket Çevik çiftinin evine yapılan baskında da ise uygunsuz koşullarda beslendiği belirlenen 9 köpek ve 6 kediye el konuldu. Köpekleri uygunsuz koşullarda beslediği gerekçesiyle Fatma Çevik ile oğluna para cezası uygulanırken, köpeklerin ses tellerinin kesilmesiyle ilgili de suç duyurusunda bulunuldu.

BOŞANMA DAVASINA KARŞI TAZMİNAT DAVASI

Bu olaylardan sonra Fatma Çevik'in eşi Şevket Çevik evi terk etti. Eşinin geliri olmadan hayatını idame ettiremeyen Fatma Çevik, boşanma davası açarak, nafaka talep etti. Bunun üzerine Şevket Çevik, Ankara 18'nci Aile Mahkemesi'ne avukatı aracılığıyla dilekçe göndererek, karşı dava açtı.

Avukat dilekçede, "Davacı eşin isteği ile eve bir iki tane evcil hayvan alınmıştır. Ancak bu hayvan bakımı müvekkilimin evde olmadığı zamanlar kontrolden çıkmıştır. Daha sonra davacı tarafın yasa dışı hayvan bakımı yaptığı ortaya çıkmış, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile polis ekipleri eve baskın yapmış, hayvanların ses tellerinin kesilmiş olduğu tespit edilmiştir. Bu baskından tüm komşular haberdar olmuş, medyada da bu baskına ilişkin 'korkun ticarette ikinci baskın' manşetleri atılmıştır. Müvekkilim bu olay sonrası oldukça üzüntü duymuş, bu onur kırıcı olayın etkisinden çıkamamış ve bütün çevresine rezil olmuştur" denildi.

1 MİLYON TL'LİK TAZMİNAT TALEBİ

Dilekçede, davacı eş Fatma Çevik'in yasa dışı havyan ticareti yaparak masum hayvanların ses tellerini keserek zarar verdiği olay sonrası Şevket Çevik'in yaşadığı sıkıntılar ve psikoloijik sorunların giderilmesi için 500 bin TL maddi, 500 bin TL manevi tazminat talep edildi.

"OĞLUMUN YAPTIĞI CANİLİĞİ BEN YAPMIŞIM GİBİ SUÇLADI"

DHA'ya konuşan Fatma Çevik, oğlu ve gelinine ait el konulan köpeklerin ses tellerinin kesildiğini, kendisinde bulunan hayvanlarda böyle bir şey olmadığını söyledi. Eşinin davayı kazanmak için kendisine iftira attığını iddia eden Çevik, "Oğlum Tuncay'ın babası Şevket Çevik, 'beni medyaya rezil etti' diye boşanma davasına dilekçe göndermiş. Tuncay´ın yaptığı caniliği ben yapmışım gibi suçladı beni. Olaydan sonra buradan apar topar gittiler ve bu evi satılığa çıkardılar. Benim bundan sonra tek isteğim ölmeden kızlık soyadıma kavuşmak" dedi.

"BENİM KÖPEKLERİMİN SESİ ÇIKIYORDU"

Fatma Çevik, oğlunun evine yapılan baskın sırasında kendisinin de orada olduğunu anlatarak, "Polis geldi, '68 tane köpek var içeride, veteriner muayene etti, ses telleri kesilmiş' deyince, ben şoka girdim. Ben hayatım boyunca böyle bir şey ne duydum ne de gördüm. Arkamı döndüm gittim. Oğlum ve gelinim uzun zamandır hayvan üretim satıyordu. Oğlum Tuncay bu işlere iki tane köpekle başlayarak çoğalttı; ama beni ilgilendirmiyor. Daha önce Karacaören´de yaşıyordu. Orada bir yakalandı, çok büyük köpekleri vardı. Yasaklı köpekler olduğu için onlara da el koydular. Oradan taşınınca yukarıdan bir ev aldılar. Orada da köpek üretiyorlardı, komşuların şikayeti üzerine başka bir yere taşındılar. Benim beslediğim köpeklerin hepsinin sesi çıkıyordu. Tutanaklarda bunlar var zaten. Eşim, oğlu ile birlikte bu işleri yapıyordu, şimdi beni suçluyor" diye konuştu.