Uyku yolculuğunun kitabı

Eğitimci yazar Sinem Gerger Akınal, 'Bebeğiniz Uykuyu Çok Sevecek' kitabının ardından serinin devamı niteliğindeki yeni kitabıyla okurlarıyla buluşuyor. Akınal'ın ebeveynlerin çocuklarıyla yaşadığı uykuya geçiş ve uyku rutini oluşturma sorununu kolaylaştırmayı hedefleyen yeni kitabı 'Uyudum Büyüdüm' raflardaki yerini aldı.

Sinem Gerger Akınal, her yöntemi denemelerine rağmen kendileri için uykuya gitme ve kesintisiz bir uyku hayal olan ebeveynelere çocuklarıyla inatlaşmamalarını söyleyip ekliyor: "Sadece sınırlar belirleyip çocuklarının, sizin istediğiniz yoldan yürümesine yardımcı olun. Uyku öğretilebilen bir süreçtir. Uykuyu sevmeyen çocuk yoktur, uyumayı bilmeyen çocuk vardır. Çocuklar zaman zaman uykuya direnme, uyanma problemleri yaşarlar ama nasıl davranacağınızı bilirseniz bu sorunların hepsi biter."

'Uyudum Büyüdüm – Uyku Yolculuğum' kitabı, çocuğunuza yalın ve net bir şekilde neden uyuması gerektiğini anlatıyor, üstelik işi heyecanlı hâle getirerek. Bu kitapta çocuğunuz, tüm canlıların uykuya ihtiyacı olduğunu, hatta bazı hayvanların kış uykusuna yattığını oyunlarla öğrenecek. 2-6 yaş için uygun olan kitap her sayfasında hem çocuğunuza hem de siz ebeveynlere uykuya geçiş sürecini kolaylaştırmak için ipuçları sunuyor. Sağlıklı bir uyku rutini oluşturabilmeniz için kitap sonundaki UYKU PANOSU ve eğlenceli çıkartmalar uyku yolculuğunuza eşlik edecek!