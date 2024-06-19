3. UYKUNUN EN DERİN OLDUĞU KISIM 3. AŞAMADA YER ALIR

NREM 3 aşaması, uykunun en derin aşamasıdır. Uykunun bu aşamasında olduğunuzda, uyanmanız zor olabilir ve rahatsızlıklar nedeniyle uyuma olasılığınız daha yüksek olabilir. Bu, uykunun en onarıcı aşamasıdır ve sabahları enerjik ve yeniden canlanmış hissetmek için gereklidir. Uykunun bu aşamasında uyanırsanız muhtemelen kendinizi çok sersemlemiş ve şaşırmış hissedebilirsiniz.