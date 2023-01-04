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Haberler Sağlık Uykusuz Kalmanın Zararları Nelerdir? Uykusuzluğun Yan Etkileri
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Uykusuz kalmanın zararları nelerdir? Uykusuzluğun yan etkileri

Tüm canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi ve günlük işlevlerini doğru bir şekilde gerçekleştirebilmesi için uykuya ihtiyaç duyar. Vücudumuzu bedensel ve zihinsel olarak dinlenip yenilenmesini sağlayan uyku sayesinde enerjimizi koruruz.

Uykusuz Kalmanın Zararları Nelerdir? Uykusuzluğun Yan Etkileri
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Uykusuz Kalmanın Zararları

Yetişkin birey günlük ortalama 8 saatlik bir uyku süresine ihtiyaç duymaktadır. Uyku süresi yaşlanma ve bebeklik dönemlerinde farklılık göstermektedir. Ancak uykusuz kalmak özellikle sağlığımız üzerinde yıkıcı etkilere sahiptir. Yaşamsal faaliyetlerimizin yapı taşı olan uyku, eksikliğinde vücudu savunmasız bırakmaktadır. İşte uykusuz kalmanın birey üzerindeki olumsuz sonuçları:

  • Gündüzleri dikkat eksikliği
  • Vücuttaki iltihap oranının artması
  • Konsantrasyon bozuklukları
  • Metobolik sıkıntılarla
  • Obezite
  • Depresyon ve anksiyete de artış
  • Stres artışı
  • Tansiyon yüksekliği
  • Bağışıklık sisteminin zayıflaması
  • Sinirlilik halinin artması

Uykusuzluğun Yan Etkileri

Özellikle kronik uykusuzluğun sonucu beden yeterince enerjiyi alamadığından dolayı birçok reaksiyonu peşi sıra gösterecektir. Bedensel ve zihinsel aktiviteler bir bütün olduğundan dolayı psikolojik anlamda da oldukça yıpratıcı bir süreçtir. Öyle ki ölüme kadar gidebilecek bir süreç içeren uykusuzluğun başlıca yan etkileri vardır. Bunlar:

  • Uykusuzluğu bağlı gerçekleşen trafik kazaları
  • Düşünce bulanıklığı ile seyreden mantıklı karar verememe
  • İdrak etme zorluğu
  • Yüksek tansiyon
  • Diyabet
  • Uykusuzlukla baş gösteren depresyon
  • Erken yaşlanma
  • Unutkanlığın baş göstermesi
  • Libido düşüşleri
  • Kilo artışı
  • Kanser riskinde artış

Uykusuzluk Zararları

Bedenimizin uykusuz kalmasıyla birlikte bağışıklık sistemimiz alarm vermeye başlar. Çünkü bağışıklık sistemi üzerinde önemli bir işlevi olan uykunun, eksikliğinde bağışıklık sistemi gücünü kaybetmeye başlar. Bu da özellikle enfeksiyonların vücudumuza yayılması için önemli bir fırsattır.

  • Bağırsak floramızda yer alan yararlı bakteriler azalmaya başlar ve metobolik sıkıntılar gün yüzüne çıkar.
  • Kalbimiz daha fazla kan pompalamaya başlar bu da kalp sorunlarına davetiye çıkarır.
  • Büyüme hormonlarının salgılama hızı yavaşlar.
  • Huzursuzluk ve stres baş gösterir.
  • Fiziksel performans düşüş yaşar.
  • Kısa süreli hafıza kayıpları görülür.
  • Uzun süreli uykusuzluk problemlerinde halüsinasyonlar ortaya çıkabilir.
  • Şeker hastalığına yakalanma riskiniz artar.

Uykusuzluk Ne Gibi Sorunlara Yol Açar?

Uykusuzluk tıp diliyle insomnia’nın herhangi bir sorun yaratmayacağı, bir süre sonra kişinin normal uyku saatini yakalayacağı gibi bir öngörü vardır. Oysaki uykusuzluk önemli bir sağlık sorunudur ve ciddiye alınması gerekir. Uykusuz bedensel ve ruhsal olarak pek çok sorun doğurabilir. Özellikle kalbimiz üzerinde negatif etkilere sahip uykusuzluk, kalp hastalıklarına kapı aralayabilir. Hatta uç durumlarda beyin kanaması, felç ve ölüme dahi götürebilir.

Kaç Saat Uyumamak Zararlıdır?

Uyku saat aralığı her bireye göre farklılık gösterse de dünya üzerinde ortalama bir uyku saati vardır. Yaş aralığı arttıkça uyku uyuma süreleri kısalma göstermektedir.

Yetişkin bir birey için 6-8 saat uyku ideal bir aralıktadır. Günde 6 saatten az uyumak yetişkin bir birey için zararlıdır. Çünkü 6 saatten az uyunduğunda bağışıklık sistemi zayıflamaya başlar ve bir sonraki günden yeterince verim alınmaz.

Uykusuzluk Hastalığa Sebep Olur Mu?

Uykusuz kalmak özellikle savunma mekanizmamızı ve bağışıklık sistemimizi etkileyeceğinden dolayı dışarıdan gelen bakteri, virüs tarzı organizmaların bedenimiz üzerinde daha hızlı bir şekilde yayılmasına zemin hazırlar. Güçsüz kalan beden bu istilacıların konaklama yerine halini alır. Uykusuzluk başta kalp damar, diyabet ve psikiyatrik olmak üzere birçok hastalığa sebep olur.

Uykusuzluk Sonucu Oluşan Hastalıklar

Uykusuzluğun getirdiği hastalıklar azımsanmayacak derecede fazladır. Günlük yaşantımız üzerinde az ya da çok etkisi olan bu semptomlar, uykusuzluğun doğurduğu zararları gözler önüne sermektedir. İşte uykusuzlukla birlikte görülebilecek hastalıklar:

  • Reflü gibi mide hastalıkları
  • Bağırsak hastalıkları
  • Soğuk algınlığı
  • Diyabet
  • Hipertansiyon
  • Karaciğer hastalıkları
  • Kalp damar hastalıkları

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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