Uyuşturucu çetelerine operasyon!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Organize Şube ekipleri, İstanbul'un iki ilçesinde rant çatışmasına tutuşan çetelere operasyon düzenledi. Tutuklanan 29 şüphelinin evlerinde çok sayıda silah ele geçirildi.
Giriş: 14.05.2024 - 22:13 Güncelleme: 14.05.2024 - 22:13
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Organize Şube ekipleri, İstanbul'un iki ilçesinde rant çatışmasına tutuşan çetelere operasyon düzenledi.
Tutuklanan 29 şüphelinin evlerinde çok sayıda silah ele geçirildi.
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