Uyuşturucu çiftliğine operasyon!
Kırklareli'de uyuşturucu imal edilen bir çiftlik evine operasyon düzenlendi. Operasyonda 54 kilo esrar, 28 kök Hint keneviri, hassas terazi, kenevir yetiştirmekte kullanılan iklimlendirme sistemi ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı
Kırklareli'de polisin çiftlik evine düzenlediği operasyonda uyuşturucu imalathanesi ortaya çıkarıldı.
DHA'nın haberine göre uyuşturucu ve iklimlendirme sistemi ele geçirilen operasyonda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.
Çalışmada; kentteki bir çiftlik evinde, uyuşturucu madde yetiştirilip piyasaya sürüldüğü belirlendi. Düzenlenen operasyonda çiftlik evi ve eklentilerinde yapılan aramada; 54 kilo esrar, 28 kök Hint keneviri, hassas terazi, kenevir yetiştirmekte kullanılan iklimlendirme sistemi ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E.H. tutuklandı, S.C.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.