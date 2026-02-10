Canlı
Habertürk
Habertürk
        Uyuşturucu çiftliğine operasyon! | Son dakika haberleri

        Uyuşturucu çiftliğine operasyon!

        Kırklareli'de uyuşturucu imal edilen bir çiftlik evine operasyon düzenlendi. Operasyonda 54 kilo esrar, 28 kök Hint keneviri, hassas terazi, kenevir yetiştirmekte kullanılan iklimlendirme sistemi ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 17:19 Güncelleme: 10.02.2026 - 17:19
        Uyuşturucu çiftliğine operasyon!
        Kırklareli'de polisin çiftlik evine düzenlediği operasyonda uyuşturucu imalathanesi ortaya çıkarıldı.

        DHA'nın haberine göre uyuşturucu ve iklimlendirme sistemi ele geçirilen operasyonda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.

        Çalışmada; kentteki bir çiftlik evinde, uyuşturucu madde yetiştirilip piyasaya sürüldüğü belirlendi. Düzenlenen operasyonda çiftlik evi ve eklentilerinde yapılan aramada; 54 kilo esrar, 28 kök Hint keneviri, hassas terazi, kenevir yetiştirmekte kullanılan iklimlendirme sistemi ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.E.H. tutuklandı, S.C.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

