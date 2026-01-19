'Uyuşturucu' soruşturmasında Ümit Karan'ın testi pozitif çıktı

Gerçek Fikri Ne? - 15 Ocak 2026 (Şam'dan Yeni Operasyon An Meselesi Mi?)

Şara Irak'ta neler söyledi? Şara Kürtlere ne mesaj verdi? Şam'dan yeni operasyon an meselesi mi? YPG'ye yeni operasyon an meselesi mi? Halep'in Doğusunda neler oluyor? Fırat'ın batısında son durum ne? YPG Fırat'ın Batısından çekilecek mi? Suriye'de ABD'nin hesabı ne? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Independent Türkçe GYY Nevzat Çiçek, Gazeteci Gürkan Zengin ve Türkiye Gazetesi Yazarı Nur Tuğba Aktay anlattı.