        Haberler Gündem Güncel 'Uyuşturucu' soruşturmasında Ümit Karan'ın testi pozitif çıktı | Son dakika haberleri

        'Uyuşturucu' soruşturmasında Ümit Karan'ın testi pozitif çıktı

        'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında tutuklanan, Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alınan Ümit Karan'ın 'kokain' test sonucu pozitif çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 17:43 Güncelleme: 19.01.2026 - 17:43
        Ümit Karan'ın testi pozitif çıktı
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yürütülen ‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden, aralarında eski futbolcu Ümit Karan’ın da bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örnekleri alınan eski milli futbolcu Ümit Karan’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı.

        Karan’ın hem kanında hem de saçında ‘kokain’ maddesinin pozitif çıktığı öğrenildi.

