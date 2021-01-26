Orada bir ofis var uzakta! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Koronavirüs salgınıyla dünya genelinde milyonlarca çalışan evden çalışmaya başladı. İlk başta şirketler zorunluluktan çalışanlarını 'eve yollarken' bunun verimlilik üzerinde nasıl bir etkisi olacağı tam olarak bilinmiyordu. Ancak geçtiğimiz 1 yılda birçok şirket uzaktan çalışmanın olumsuzdan çok olumlu yanları olduğu kanaatine vardı.

Araştırma şirketi Gartner'ın 317 CFO ve finans lideriyle yaptığı ankete göre şirketlerin yüzde 74'ü çalışanlarının bir kısmının kalıcı olarak uzaktan çalışmaya geçmesini planlıyor. Bir başka araştırma şirketi Enterprise Technology Research (ETR) de teknoloji odaklı şirketlerde 2021'de uzaktan çalışanların sayısının 2021'de 2'ye katlanmasının beklendiğini bildirdi. Bunun nedeni ise şirketlerin yüzde 49'unun uzaktan çalışmayla verimliliğin arttığını düşünmesi.

'BÜYÜK POTANSİYEL VAR'

Uzaktan çalışmayla ilgili tartışmalar ve araştırmalar devam ederken, 95 bin çalışanıyla Türkiye'nin en büyük işverenlerinden birisi olan Koç Holding'in CEO'su Levent Çakıroğlu şirketteki 35 bin ofis çalışanı için uzaktan çalışmanın kalıcı hale geleceğini duyurdu. Çakıroğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Uzaktan/esnek çalışma, çalışanların yolda geçen zamanlarını ortadan kaldırıyor. Ofis alanı, personel servisi kapasitesi gibi ihtiyaçlar azalıyor. Hem çalışan tatminini hem de verimliliği artıracak büyük bir potansiyel var" ifadelerini kullandı. Söz konusu çalışanlar haftada en az 1 gün uzaktan çalışmaya salgın sonrası da devam edecek.

DEĞERLENDİRME YAPILACAK

Koç Holding, bu açıklamasıyla uzaktan çalışmayı kalıcı hale getiren birçok uluslararası devin arasına katıldı. ABD'li teknoloji devi Microsoft da yapılan işe göre yapılan değerlendirmeler sonucu bazı çalışanlarının ofisler açıldıktan sonra kalıcı olarak uzaktan çalışacağını duyurmuştu. Ofise dönecekler ise zamanlarının yüzde 50'sinde herhangi bir izin almadan uzaktan çalışabilecek.

YENİ İŞE ALIMLARDA UZAKTAN ÇALIŞACAK ELEMAN ARIYOR

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg de pandemi sona erdikten sonra bile birçok çalışanın kalıcı olarak uzaktan çalışmaya devam edeceğini açıkladı. Zuckerberg mayıs ayında çalışanlarına yaptığı açıklamada şirketin işgücünün en az yarısının önümüzdeki 5 yılda kalıcı olarak uzaktan çalışmaya geçmiş olacağını bildirdi. Facebook yeni işe alımlarda da ağırlıklı bir şekilde uzaktan çalışacak eleman arıyor.

TERCİHİ ÇALIŞANLARA BIRAKIYORLAR

Twitter'de geçen yıl nisan ayında yaptığı açıklamada pandemi sürecinde uzaktan çalışmanın mümkün olduğunun kanıtlandığını vurguladı. Twitter CEO'su Jack Dorsey çalışanlarına yolladığı mailde tercih edenlerin kalıcı olarak uzaktan çalışabileceğini bildirdi. Google, Airbn, Zillow, Linkedin gibi şirketler de Twitter'a benzer bir şekilde uzaktan çalışma konusunda çalışan talebine göre hareket edecek.

OTOMOTİV DEVİ ADRES DEĞİŞTİRDİ

Uzaktan çalışan sayısını pandemi sonrası artırmayı planlayan bir başka şirket de Fransız otomotiv devi Groupe PSA. Peugeot, Opel, Citroen ve DS markaları bünyesinde barındıran Fransız otomotiv üreticisi PSA, globalde ve Türkiye'de esnek çalışma modeline geçen şirketler arasında yer alıyor.

Şirket, 2020 yaz aylarından itibaren ofise gitmeyi çalışanlarının ve departman yöneticilerinin inisiyatifine bırakmış durumda. Bu kapsamda Groupe PSA, Türkiye de ortak çalışma alanı sağlayıcılarından Kolektif House’un Ataşehir Şubesi ile anlaştı.

ETKİLER ŞİRKETLERLE SINIRLI KALMAYACAK

Dev şirketlerin aldığı bu kararların etkileri ilerleyen yıllarda ekonomiye damga vuracağa benziyor. Burada kuşkusuz tek etkilenenler söz konusu çalışanların hayatı olmayacak. Örneğin Koç Holding'in ofis çalışanlarının önemli bir kısmı İstanbul'da yaşıyor. Koç gibi birçok büyük şirket de benzer kararlar alırsa bir anda yüzbinlerce beyaz yakalıyı İstanbul'a bağlayan en önemli neden olan 'iş' ortadan kalkacak. Bu da kuşkusuz şehirdeki emlak piyasasını ve daha genel olarak inşaat sektörünü etkileyecek. Pandemiyle beraber Muğla'daki emlak fiyatlarının yüzde 200 artması daha büyük bir değişimin ilk habercisi olabilir.

Bu uzaktan çalışmanın yaratacağı etkilere sadece bir örnek. Ancak insanlar uzaktan çalışmaya geçip, tek bir yere bağlı kalmanın gerekliliği ortadan kalktıkça kuşkusuz tüm sektörler kendilerini bu yeni dünyaya adapte etmek zorunda kalacak.