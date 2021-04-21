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Uzaktan kumanda edilebilen penil protez geliştirildi

ABD'de sertleşme güçlüğü yaşayanlar için akıllı telefonlarla kumanda edilebilen bir penil protez geliştirildi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Mustafa Faruk Usta, ameliyat sırasında hastaya kalp pili benzeri bir batarya yerleştirileceğini, akıllı telefona yüklenecek bir uygulama ile de protezin kullanılabileceğini dile getirdi. ABD'de gönüllüler üzerinde uygulanmaya başlanan penil protezlerin 1.5-2 yıl sonra kullanılmaya başlanabileceğini söyledi

Uzaktan kumanda edilebilen penil protez geliştirildi - Haberler
Uzaktan kumandalı penil protez
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ABD'de erektil disfonksiyon yani sertleşme güçlüğü yaşayanlar için akıllı telefonlarla kumanda edilebilen bir penil protez geliştirildi. Klinik çalışmaları devam eden penil protezlerin rutin kullanımı olmamakla beraber, şu an sadece gönülllülerde deneniyor.

Konuya ilişkin bilgi veren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Mustafa Faruk Usta, ABD'de gönüllüler üzerinde uygulanmaya başlanan uzaktan kumandalı penil protezlerin 1.5-2 yıl sonra kullanılabileceğini söyledi.

"BİRİNCİL TEDAVİMİZ İLAÇLAR"

Erkeklerde sertleşme sorununda birincil tedavinin ilaçlar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Usta, "Ameliyatsız çözümler hem etik açıdan hem de hastaların rahatlığı açısından daha avantajlıdır. En iyileri ağızdan alınabilen ilaçlardır. İlaç tedavisinden yanıt alamadığımız hastalarda ikinci basamak tedavi olarak penis içerisine enjeksiyonlar yapıyoruz. Hastaya enjeksiyon veya şok dalga tedavisi veriyoruz. Bu tedavi de yeni çıktı; penis içerisinde kanlanmayı artıran bir uygulama" dedi.

CERRAHİ DIŞI TEDAVİLERDEN FAYDA GÖRMEYEN HASTAYA PENİL PROTEZ ÖNERİLİYOR

Hasta için her türlü cerrahi dışı yöntemin denendiğini kaydeden Prof. Dr. Usta, "Cerrahi dışı tedavilerden yanıt alamazsak o zaman protezler gündeme geliyor" dedi.

UZAKTAN KUMANDALI PENİL PROTEZLER 1.5 - 2 YIL SONRA KULLANILABİLECEK

Prof. Dr. Usta, "Mutluluk çubuğu adı verilen penil protezlerin zamanla birtakım dezavantajları ortaya çıktı. Zamanla peniste aşınmaya yol açıyorlar; ayrıca doğal da değiller. Böyle olunca şişirilebilir protezler gündeme geldi, bunlar hasta için daha konforlu bir protezdi ancak bu protezlerde de kullanımla ilgili bazı sorunlar ortaya çıktı. Birtakım kullanım zorlukları oluyordu. Ancak teknoloji boş durmuyor; uzaktan kumandalı protezler hep düşünülüyordu. İlk önce ısıya duyarlı olarak sertleşen birtakım mekanizmalar geliştirildi. Ardından da ABD'de uzaktan kumandalı protez geliştirildi. Ameliyat sırasında vücuda kalp pili benzeri bir batarya yerleştiriliyor. Protez akıllı telefonlara yüklenen bir uygulamayla kullanılabiliyor. Bu bataryaların ömrü de 8-10 yıl. Şu anda bu protezler gönüllüler üzerinde uygulanmaya başlandı, rutin kullanımda değil ancak satışa sunulması 1.5-2 yıl. FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi)'den izin alınması gerekiyor, şu an o süreçteler" diye konuştu.

KLASİK PROTEZLERİN YERİNİ ALACAK MI?

Uzaktan kumandalı penil protezler, klasik protezlerin yerini alır mı sorusuna ise Prof. Dr. Usta, şu yanıtı verdi: "Kesinlikle öyle olacağını düşünüyorum. Hastaya bu seçenek sorulacak. Kimi hastalar da teknolojik gelişmeleri pek sevmez. Eski sistem kullanayım diyecektir. Çoğunlukla elle şişirilen penil protezler kullanılıyor. Bunu kullanamayanlar da yüzde 10'u geçmez. Ama bazıları da teknolojiyi sever. Tamamen hastanın tercihi olacak; ama biz eski teknolojiyi çöpe atıyoruz. Bu sadece daha iyisi, uygulama kolaylığı olan bir uygulama."

ŞARJLI PENİL PROTEZİ KULLANMAMASI GEREKEN BİR HASTA GRUBU OLACAK MI?

Şarjlı penil protezi kullanmaması gereken bir hasta grubu olup olmadığını sorduğumuz Prof. Dr. Mustafa Faruk Usta, "Öyle bir hasta grubu olduğunu düşünmüyorum. Sadece protezi olan kişilerde, belli ameliyatlardan önce bataryanın susturulması gerekebilir. Örneğin kalp pili olan hastalarımıza üroloji ameliyatı yapacağımız zaman pilin ayarlarının bozulmaması için birtakım önlemler almak gerekiyor. Bu tip ameliyat geçireceklerde sadece bazı önlemler alınabilir; ancak hastalarda herhangi bir sakıncaya yol açmaz" dedi.

ENFEKSİYONA KARŞI ANTİBİYOTİKLİ PROTEZLER GELİŞTİRİLDİ

Protez teknolojileriyle ilgili çok çalışıldığını vurgulayan Prof. Dr. Usta, "Bunlardan biri de üstü antibiyotikli protezlerdir. Çünkü enfeksiyon en çok korktuğumuz şeydir; bu gelişmesin diye en son bu protezler geliştirildi" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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