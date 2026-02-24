Canlı
        Üzerine kapı kilitlenen hırsız, camı kırıp kaçtı! | Son dakika haberleri

        Üzerine kapı kilitlenen hırsız, camı kırıp kaçtı!

        Adana'da soygun dehşeti yaşandı. Olayda bir kuyumcu dükkanına giren hırsız, 4 altın bileziği gasp etti. Şüpheli daha sonra üzerine kilitlenen dükkanın kapısını kırıp kaçtı

        Giriş: 24.02.2026 - 16:52
        Hırsızın üzerine kapıyı kilitledi!

        Adana'da kuyumcu dükkanına giren şüpheli, silah zoruyla 4 altın bileziği gasp etti. Şüpheli, iş yeri sahibinin kapıyı üzerine kilitlemesinin ardından camı tabancanın kabzasıyla kırıp kaçtı.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 14.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi’nde meydana geldi.

        Yüzünü kapüşonla gizleyen şüpheli, kuyumcu dükkanına girdi. İş yeri sahibi Y.K.'ye tabanca doğrultan şüpheli, 4 altın bileziği gasp etti. İş yeri sahibi, altınları verdikten sonra kapıyı şüphelinin üzerine kilitledi. Şüpheli ise elindeki tabancanın kabzasıyla vurduğu kapının camını kırıp iş yerinden kaçtı.

        Bu sırada tabancasını dükkanın önünde düşüren şüpheli, koşarak uzaklaştı. Kuyumcunun ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Aydında bir kişi tartıştığı kayınpederini bıçakla yaraladı

        Aydının Nazilli ilçesinde çıkan tartışmada kayınpederini bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

