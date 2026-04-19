Üzerlerine çığ düştü! Facia kıl payı!

Trabzon'un Hayrat ilçesinde etkili olan kar yağışı sırasında yolda seyreden bir aracın üzerine çığ düştü. Çığ altında kalan 4 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

DHA'nın haberine göre Trabzon’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Hayrat ilçesi Geçitli mevkisinde sabah saatlerinde çığ düştü.

Bu sırada yoldan geçen araç, çığ altında kaldı. Araçtaki 4 kişi kendi imkanlarıyla çıktı. Bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, belediye ekiplerinin yolu açmak için çalışma başlatacağı ifade edildi.