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Uzman öğretmenlik sınavı iptal mi edildi, ertelendi mi? MEB'den açıklama geldi!

Uzman öğretmenlik sınavına kısa bir süre kala Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertleneceğine dair iddialar gündeme geldi. Anayasa Mahkemesi Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin kararını duyurmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi. İşte, Uzman öğretmenlik sınavına dair merak edilenler...

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  • Uzman öğretmenlik sınavı iptal mi edildi, ertelendi mi? AYM uzman öğretmenlik meslek kanunu kararını açıklamıştı! MEB'den son dakika açıklaması geldi!

    Uzman öğretmenlik sınavı iptal mi edildi, ertelendi mi? sorusu sosyal medyada gündeme gelirken konuya ilişkin açıklamalar peş peşe geldi. Kasım ayında uygulanacak olan uzman öğretmenlik yazılı sınavı öncesinde Anayasa Mahkemesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin kararını açıklarken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. İşte, MEB'in uzman öğretmenlik sınavına ilişkin açıklaması...
  • Uzman öğretmenlik sınavı iptal mi edildi, ertelendi mi? AYM uzman öğretmenlik meslek kanunu kararını açıklamıştı! MEB'den son dakika açıklaması geldi!

    MEB'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

    Bazı yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan "Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı"nın şaibeli olduğu, söz konusu sınav hakkında öğretmenler arasında, sınav sorularının elden ele dolaştığı, bazı sendikaların sınav kitapçığı dağıttığı ve sınavda çıkan soruların da dağıtıldığı iddiaları üzerine Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti.
  • Uzman öğretmenlik sınavı iptal mi edildi, ertelendi mi? AYM uzman öğretmenlik meslek kanunu kararını açıklamıştı! MEB'den son dakika açıklaması geldi!

    MEB, söz konusu gerçeğe aykırı iddiaları yayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. 

    Suç duyurusunda, "Söz konusu yalan haberlerin amacının, kariyer basamaklarında ilerlemek isteyen ve Kariyer Basamakları Yazılı Sınavına bu amaçla başvuran en az 600 bin öğretmenin zihninde sınav ile ilgili kuşku ve endişe yaratmak olduğu hususu her türlü izahtan varestedir. Bu iddiaların kimler tarafından yayıldığı hususunun Cumhuriyet Başsavcılığınızca yapılacak incelemeler neticesinde tespit edilebileceğini düşünüyoruz." denildi.
  • Uzman öğretmenlik sınavı iptal mi edildi, ertelendi mi? AYM uzman öğretmenlik meslek kanunu kararını açıklamıştı! MEB'den son dakika açıklaması geldi!

    İlgili şikâyet dilekçesinde ayrıca, öğretmenler arasında söz konusu sınava olan ilginin bu kadar yüksek olmasının birtakım çevrelerin rahatsızlığına neden olduğuna, bu çevrelerce sınava başvuru yapılmaması yönünde yapılan çağrıların karşılık bulmaması üzerine, sınava başvuru yapan öğretmenlerin zihninde sınavın güvenirliği hakkında şüphe doğurmak üzere gerçeğe aykırı ve dayanaksız iddialar yayılmaya başlandığına işaret edilerek, "Bu iddialarının herhangi bir somut dayanağı olmadığı, yalnızca söylentiler üzerinden sınav hakkında olumsuz algı oluşturmaya çalışıldığı sınava girmek için başvuruda bulunan öğretmenler arasında infial yaratmayı amaçlandığı açıktır." ifadesine yer verildi.

    Yapılan suç duyurusunda, yalan haberi yayan kişiler tarafından halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu işlendiği belirtildi.
  • Uzman öğretmenlik sınavı iptal mi edildi, ertelendi mi? AYM uzman öğretmenlik meslek kanunu kararını açıklamıştı! MEB'den son dakika açıklaması geldi!

    AYM'DEN ÖĞRETMENLİK KANUNU'NUN İPTALİ İSTEMİ İÇİN KARAR ÇIKTI!

    Anayasa Mahkemesi Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerinin iptaline ve yürütmesinin durdurulmasına ilişkin davada bakanlığın ve 3 sendikanın dinlenmesine karar verdi.

    AYM, Öğretmenlik Meslek Kanununun bazı hükümlerinin iptali isteminin görüşülmesini erteledi.

    Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini esastan görüşmek üzere gündemine alan Anayasa Mahkemesi heyeti, görüşmeyi erteledi.

    Yüksek Mahkeme, 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yer alan bazı hükümlerin iptali istemiyle CHP'nin başvurusunu, Genel Kurul gündemine aldı.

    Kanuna ilişkin iptal istemini ele alan Yüksek Mahkeme, Milli Eğitim Bakanlığı ile en yüksek üyeye sahip 3 sendikanın açıklamalarını sözlü olarak dinlemeye karar verdi.
  • Uzman öğretmenlik sınavı iptal mi edildi, ertelendi mi? AYM uzman öğretmenlik meslek kanunu kararını açıklamıştı! MEB'den son dakika açıklaması geldi!

    UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI İPTAL Mİ OLACAK, ERTELENDİ Mİ?

    Sosyal medyada yer alan iddiaların ardından MEB, "Sosyal medyada paylaşılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Gerekli olduğunda her türlü bilgilendirme Bakanlığımızca düzenli olarak yapılmaktadır. Resmî makamlarımızca yapılan bilgilendirmeler dışındaki iddialara itibar edilmemesi gerekmektedir." açıklamasında bulunmuştu.
  • Uzman öğretmenlik sınavı iptal mi edildi, ertelendi mi? AYM uzman öğretmenlik meslek kanunu kararını açıklamıştı! MEB'den son dakika açıklaması geldi!

    ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR?

    Öğretmenlik meslek kanununa göre 10 yıl öğretmenlik yapmış kişiler uzman öğretmen, 10 yıl uzman öğretmenlik yapmış kişiler ise Başöğretmen sıfatını alabilecek. Fakat bunun için eğitimleri tamamlayıp yapılacak sınavda 70 ve üzeri puan almak gerekecek. Lisans üstü program diploması olan öğretmenler ise bu sınavdan muaf tutulacak.
  • Uzman öğretmenlik sınavı iptal mi edildi, ertelendi mi? AYM uzman öğretmenlik meslek kanunu kararını açıklamıştı! MEB'den son dakika açıklaması geldi!

    UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

    Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için ayrı ayrı olmak üzere Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 19 Kasım 2022 Cumartesi günü 81 ilde yapılacaktır.
  • Uzman öğretmenlik sınavı iptal mi edildi, ertelendi mi? AYM uzman öğretmenlik meslek kanunu kararını açıklamıştı! MEB'den son dakika açıklaması geldi!

    UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

    Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı sınav giriş belgesi 14 Kasım 2022 tarihinde MEB'de yayımlanacak.

    Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri, 14 Kasım 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden erişime açılacak. Aday, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecek.
  • Uzman öğretmenlik sınavı iptal mi edildi, ertelendi mi? AYM uzman öğretmenlik meslek kanunu kararını açıklamıştı! MEB'den son dakika açıklaması geldi!

    SORU VE CEVAPLAR NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soru ve cevapları 19 Kasım 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.
  • Uzman öğretmenlik sınavı iptal mi edildi, ertelendi mi? AYM uzman öğretmenlik meslek kanunu kararını açıklamıştı! MEB'den son dakika açıklaması geldi!

    UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden açıklanacak.
  • Uzman öğretmenlik sınavı iptal mi edildi, ertelendi mi? AYM uzman öğretmenlik meslek kanunu kararını açıklamıştı! MEB'den son dakika açıklaması geldi!

    UZMAN ÖĞRETMENLİK YAZILI SINAV KONULARI

    Öğrenme ve Öğretme Süreçleri: 15 soru

    Ölçme ve Değerlendirme: 12 soru

    Özel Eğitim ve Rehberlik: 15 soru

    Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları: 10 soru

    Eğitimde Kapsayıcılık: 12 soru

    Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği: 10 soru

    Sosyal Etkileşim ve İletişim: 10 soru

    Dijital Yetkinlik: 8 soru

    Güvenli Okul ve Okul Güvenliği: 8 soru
  • Uzman öğretmenlik sınavı iptal mi edildi, ertelendi mi? AYM uzman öğretmenlik meslek kanunu kararını açıklamıştı! MEB'den son dakika açıklaması geldi!

    Öğrenme ve Öğretme Süreçleri: 12 soru

    Ölçme ve Değerlendirme: 8 soru

    Özel Eğitim ve Rehberlik: 12 soru

    Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları: 7 soru

    Eğitimde Kapsayıcılık: 8 soru

    Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği: 7 soru

    Sosyal Etkileşim ve İletişim: 7 soru

    Dijital Yetkinlik: 6 soru

    Güvenli Okul ve Okul Güvenliği: 6 soru

    Okul Geliştirme ve Liderlik: 15 soru

    Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerinin Geliştirilmesi: 6 soru

     

    Bilişsel Düşünme Becerileri: 6 soru
  • Uzman öğretmenlik sınavı iptal mi edildi, ertelendi mi? AYM uzman öğretmenlik meslek kanunu kararını açıklamıştı! MEB'den son dakika açıklaması geldi!

    UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI PUAN HESAPLAMA

    Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır, yanlış cevaplar doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

    Sınavda değerlendirme için; [Puan=(Doğru Sayısı/Soru Sayısı)x100] formülü kullanılacaktır.

    Sınavda her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.
  • Uzman öğretmenlik sınavı iptal mi edildi, ertelendi mi? AYM uzman öğretmenlik meslek kanunu kararını açıklamıştı! MEB'den son dakika açıklaması geldi!

    Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

    Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

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