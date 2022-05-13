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Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman 2022? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ile ilgili araştırmalar başlamış durumda. Yurt genelinde sınavlara katılım gösterecek binlerce öğretmen; uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak sorularının cevaplarını arıyor. İşte ayrıntılar...

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    Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman 2022? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman?

    Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı günün hakkında en çok araştırma yapılan konuları arasında yer alıyor. İşte uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ilgili bilinmesi gereken tüm her şey...

     
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    Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman 2022? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman?

    BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul'da katıldığı Tarih, Kültür ve Medeniyet Bilinci Semineri'nin açılış konuşmasında Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'nin Resmî Gazete'de yayımlanmasına ilişkin süreci değerlendirdi.
  • 03
    Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman 2022? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman?

    Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ve yönetmeliğin öğretmenlere hayırlı uğurlu olmasını dileyen Özer şöyle dedi: "Yarın yönetmelikteki bahsi geçen uzman ve başöğretmenlik ile ilgili eğitim programını ve sınav takvimini tüm kamuoyu ile paylaşacağız. 2022 yılı bitmeden süreci nihayetlendireceğiz ve inşallah eğitim sistemimizde devasa sayıda uzman ve başöğretmenlerimizin olduğu, sürekli kişisel gelişimin mesleki gelişimin tartışıldığı, iyi uygulamaların konuşulduğu bir eğitim ekosistemi oluşturulmasıyla ilgili çok önemli bir süreç başlamış olacak."
  • 04
    Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman 2022? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı ne zaman?

    UZMAN ÖĞRETMEN NEDİR?

    Uzman öğretmen sıfatı kazanabilmek için öğretmenlerin 10 yıllık meslek hayatını doldurmuş olmaları gerekecek. Yüksek lisans yapan öğretmenler de bu sıfatı elde edebilecek.

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