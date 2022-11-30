Uzmanı uyardı: Öksüren her kişi maske takmalı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Uzmanı uyardı: Öksüren her kişi maske takmalı

Toplumda uzun süreli öksürüğün sık görülmeye başlanmasının en önemli sebebinin hala devam eden Covid-19 hastalığı olduğuna dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mecit Süerdem, "Covid-19 pandemisinin hâlâ devam etmesi ve bu hastalıkta öksürüğün sık oluşması nedeniyle öksüren her kişinin çevresindekileri korumak için maske takması gerekiyor" dedi

Uzmanı uyardı: Öksüren her kişi maske takmalı
"Öksüren herkes maske takmalı"
0:00 / 0:00
DHA

Öksürüğün akciğerleri koruyan önemli bir savunma mekanizması olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mecit Süerdem, "Öksürük, hava yollarını mikroorganizmalardan, yabancı materyallerden ve aşırı sekresyondan temizleyen önemli ve kuvvetli bir koruyucu reflekstir. Sağlıklı yaşam için çok gerekli olan öksürük, bazen uzun süreli ve rahatsız edici olabilir. Öksürük, solunum hastalıklarının en sık görülen belirtilerinden ve bu nedenle en sık tıbbi yardım istenen durumlardan biridir" şeklinde konuştu.

"ÖKSÜRÜĞÜNÜZ ŞİDDETLİ OLMASA DA MASKE KULLANIN"

Prof. Dr. Süerdem, "Solunum sistemi enfeksiyonlarına bağlı oluşan öksürüğün bronşlarda biriken salgıları temizlemesinin yanında, enfeksiyonların toplumda yayılmasına yol açması şeklinde olumsuz etkisi de vardır. Covid-19 pandemisinin devam etmesi ve bu hastalıkta da öksürüğün sık oluşması nedeniyle, öksürük şiddetli olmasa da öksüren her kişinin çevresindeki kişileri korumak için maske takmaları zorunludur" ifadelerini kullandı.

BAŞ AĞRISI, BULANTI VE BAYILMAYA YOL AÇABİLİR

Kısa süreli ve şiddetli olmayan akut öksürüklerin genellikle hastalarda ciddi rahatsızlık yaratmayacağını ancak öksürüğün şiddetli olması veya uzun süre devam etmesinin birçok olumsuz olaylara yol açabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Süerdem, bunları şöyle sıraladı:

- Baş ağrısı,

- Bulantı ve kusma,

- Boğaz ağrısı ve ses kısıklığı,

- Bayılma,

- Uykusuzluk,

- Göğüs ağrısı,

- Kaygı ve depresyon,

- Normal yemede zorlanma,

- Özellikle yaşlılarda kaburga kırılması,

- İdrar kaçırma.

AKUT ÖKSÜRÜK NORMALDE 3 HAFTADA SONA ERER

Öksürüğün süresine bağlı olarak akut ve kronik olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Süerdem, konuya ilişkin şu sözlere yer verdi: "Öksürük genellikle akuttur. Akut öksürük çoğunlukla solunum sisteminin viral veya bakteriyel enfeksiyonuna bağlıdır. Akut öksürüğün en sık nedenleri akut bronşit, farenjit ve sinüzittir. Bu hastalıklarda öksürük sıklıkla 2 veya 3 haftada sonlanır. Astım ataklarında da akut öksürük oluşabilir. Nadir olarak zatürree, akciğer embolisi, kalp yetmezliğine bağlı akciğerde sıvı birikimi ve akciğer sönmesi hastalıkları da akut öksürük nedenleridir."

2 AYDAN UZUN SÜRÜYORSA TEHLİKELİ OLABİLİR

Öksürüğe neden olan hastalığa bağlı olarak öksürük süresinin değiştiğini, genellikle birkaç gün veya birkaç hafta boyunca devam ederek bittiğini belirten Prof. Dr. Süerdem, ancak bazen iki aydan daha uzun süren öksürükler olabileceğini ifade etti. Uzun süren öksürüklerin en sık nedenlerinin astım, kronik bronşit, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), gastroözefageal reflü ve postnazal akıntı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Süerdem, diğer nedenleri ise şöyle sıraladı:

- Geçirilmiş solunum yolları viral enfeksiyonları,

- Tansiyon ilacı olarak kullanılan ACE (anjiotensin konverting enzim) inhibitörleri,

- Bronşektazi,

- Tüberküloz,

- Akciğerlerde sertleşmeye neden olan hastalıklar,

- Akciğer kanseri,

- Aspirasyon,

- Çevresel ve mesleki ajanlara maruziyet,

- Kalp yetmezliğine bağlı akciğer ödemi."

Prof. Dr. Süerdem, hastaların yaklaşık yarısında birkaç öksürük nedeninin bir arada bulunabileceğinin de altını çizdi.

GÜNDE EN AZ 2 LİTRE ILIK SU TÜKETİLMELİ

Öncelikle öksürüğe neden olan hastalığın tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Süerdem, "Balgamlı öksürüklerde öksürüğü yumuşatarak rahatsız edici etkisini azaltmak için balgam sökücüler kullanılabilir. Ancak çok rahatsız edici balgamsız kuru öksürüklerde öksürük kesici ilaçlar ve kodein kullanılabilir. Öksürüğü olan tüm hastaların günde en az 2 litre ılık sıvı tüketmeleri gerekir" dedi.

COVID-19 İŞARETİ OLABİLİR

Sonbahar ve kış aylarında viral solunum sistemi enfeksiyonlarının yaygınlaşması ile öksüren kişi sayısının da arttığını belirten Prof. Dr. Süerdem, "Öksürük Covid-19 hastalığının da belirtisi olabilir. Pandeminin halen devam ettiği günümüzde Covid-19 hastalığının diğer belirtileri olmasa da öksürük yakınması olan hastaların doktora başvurmaları doğru bir davranış olacaktır. Aşı uygulamasının yaygınlaşması nedeniyle artık Covid-19 hafif bir gribal enfeksiyon gibi seyretmektedir. Öksürüğe boğaz ağrısı, ateşlenme, eklem ağrıları ve terleme de eşlik ediyorsa Covid-19 olma olasılığı yüksektir" diye konuştu.

ÜÇ HAFTAYI GEÇERSE DOKTORA BAŞVURUN

Üst solunum yollarının viral enfeksiyonlarına bağlı oluşan öksürüğün genellikle birkaç gün içinde gerilediğini işaret eden Prof. Dr. Süerdem, öksürük şiddetli ve rahatsız edici ise veya üç haftadan daha uzun sürerse doktora başvurulması gerektiğini belirtti.

AKTİF COVID-19 HASTALARINDA TEST NEGATİF ÇIKABİLİR

Yakın çevresinde Covid-19 hastası olan kişilerin öksürük şikâyetleri başladığında gecikmeden doktora başvurmalarını öneren Prof. Dr. Süerdem, şunları söyledi: "Burada unutulmaması gereken önemli bir konu, aktif Covid-19 hastalarında PCR testinin negatif olabileceğidir. PCR testi yaptırıp sonucu negatif olan hastalar Covid-19 olmadıklarını düşünerek kendilerini izole etmeden normal hayatlarına devam ediyorlar. Bu davranış pandeminin devam etmesinde önemli bir rol oynuyor. Basit bir gribal enfeksiyon belirtileri olsa dahi Covid-19 olasılığı nedeniyle toplum içinde mutlaka maske kullanılmalıdır. Hastalıkta testin negatif çıkabileceği konusunda sağlık otoritelerinin de gerekli uyarıları yapması ve toplumu bilgilendirmesi gerekiyor."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

"Ciğerlerde kalan Covid-19 nodülleri akciğer kanseri başlangıcı olabilir"
SAĞLIK Korkutan açıklama: Ciğerlerde kalan Covid nodülleri... ...
Bu besinlerden uzak durun! Damarları tıkıyorlar, böbrek hastalıklarına yol açıyorlar!
SAĞLIK Bu besinlerden uzak durun! Damarları tıkıyorlar, ...
Kahve değil zehir mi içiyorsunuz! 1 kaşığı bile karaciğeri yağlandırıyor, dolaşım sistemini bozuyor!
SAĞLIK Kahve değil zehir mi içiyorsunuz! 1 kaşığı bile ...
Sigarayı bırakmak için ne yapmalı? Bu besinler sigara isteğini azaltıyor, bırakmanızı kolaylaştırıyor!
SAĞLIK Bu besinler sigara isteğini azaltıyor
Az su içersek ne olur? İşte suyu gerekli miktarda tüketmezseniz böbreklerinizde, kalbinizde ve vücudunuzda olacaklar...
SAĞLIK Az su içildiğinde vücutta neler oluyor?
Kabızlığa reçetesiz çözüm! Hemoroide, hazımsızlığa birebir: Kilo vermek için en büyük destekçi! - Sağlık haberleri
SAĞLIK Kabızlığa reçetesiz çözüm! Hemoroide, hazımsızlığa ...
İnci gibi beyaz dişlere sahip olmak hayal değil! Bu yöntemler dişleri bembeyaz yapıyor, ağız sağlığını koruyor! - Sağlık haberleri
SAĞLIK İnci gibi beyaz dişlere sahip olmak hayal değil! Bu ...
Ağrı kesicilere veda edin! Bu besin ilaç görevi görüyor: Kanseri önlüyor, iltihapları yok ediyor! - Sağlık haberleri
SAĞLIK Ağrı kesicilere veda edin! Bu besin ilaç görevi ...
Resmen doğal mucize | Birçok insan adını bile duymadı: O ise vücuttaki bütün pis kanı temizliyor, karaciğeri yeniliyor! - Sağlık haberleri
SAĞLIK Birçok insan adını bile duymadı: O ise vücuttaki ...
AŞK MEYVESİ | Cinsel sağlığa iyi geliyor, depresyonu yok ediyor! Faydalarıyla son zamanların gözde meyvesi oldu! - Sağlık haberleri
SAĞLIK Cinsel sağlığa iyi geliyor, depresyonu yok ediyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.