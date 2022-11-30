Uzmanı uyardı: Öksüren her kişi maske takmalı

"Öksüren herkes maske takmalı" 0:00 / 0:00

DHA

Öksürüğün akciğerleri koruyan önemli bir savunma mekanizması olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mecit Süerdem, "Öksürük, hava yollarını mikroorganizmalardan, yabancı materyallerden ve aşırı sekresyondan temizleyen önemli ve kuvvetli bir koruyucu reflekstir. Sağlıklı yaşam için çok gerekli olan öksürük, bazen uzun süreli ve rahatsız edici olabilir. Öksürük, solunum hastalıklarının en sık görülen belirtilerinden ve bu nedenle en sık tıbbi yardım istenen durumlardan biridir" şeklinde konuştu.

"ÖKSÜRÜĞÜNÜZ ŞİDDETLİ OLMASA DA MASKE KULLANIN"

Prof. Dr. Süerdem, "Solunum sistemi enfeksiyonlarına bağlı oluşan öksürüğün bronşlarda biriken salgıları temizlemesinin yanında, enfeksiyonların toplumda yayılmasına yol açması şeklinde olumsuz etkisi de vardır. Covid-19 pandemisinin devam etmesi ve bu hastalıkta da öksürüğün sık oluşması nedeniyle, öksürük şiddetli olmasa da öksüren her kişinin çevresindeki kişileri korumak için maske takmaları zorunludur" ifadelerini kullandı.

BAŞ AĞRISI, BULANTI VE BAYILMAYA YOL AÇABİLİR

Kısa süreli ve şiddetli olmayan akut öksürüklerin genellikle hastalarda ciddi rahatsızlık yaratmayacağını ancak öksürüğün şiddetli olması veya uzun süre devam etmesinin birçok olumsuz olaylara yol açabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Süerdem, bunları şöyle sıraladı:

- Baş ağrısı,

- Bulantı ve kusma,

- Boğaz ağrısı ve ses kısıklığı,

- Bayılma,

- Uykusuzluk,

- Göğüs ağrısı,

- Kaygı ve depresyon,

- Normal yemede zorlanma,

- Özellikle yaşlılarda kaburga kırılması,

- İdrar kaçırma.

AKUT ÖKSÜRÜK NORMALDE 3 HAFTADA SONA ERER

Öksürüğün süresine bağlı olarak akut ve kronik olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Süerdem, konuya ilişkin şu sözlere yer verdi: "Öksürük genellikle akuttur. Akut öksürük çoğunlukla solunum sisteminin viral veya bakteriyel enfeksiyonuna bağlıdır. Akut öksürüğün en sık nedenleri akut bronşit, farenjit ve sinüzittir. Bu hastalıklarda öksürük sıklıkla 2 veya 3 haftada sonlanır. Astım ataklarında da akut öksürük oluşabilir. Nadir olarak zatürree, akciğer embolisi, kalp yetmezliğine bağlı akciğerde sıvı birikimi ve akciğer sönmesi hastalıkları da akut öksürük nedenleridir."

2 AYDAN UZUN SÜRÜYORSA TEHLİKELİ OLABİLİR

Öksürüğe neden olan hastalığa bağlı olarak öksürük süresinin değiştiğini, genellikle birkaç gün veya birkaç hafta boyunca devam ederek bittiğini belirten Prof. Dr. Süerdem, ancak bazen iki aydan daha uzun süren öksürükler olabileceğini ifade etti. Uzun süren öksürüklerin en sık nedenlerinin astım, kronik bronşit, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), gastroözefageal reflü ve postnazal akıntı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Süerdem, diğer nedenleri ise şöyle sıraladı:

- Geçirilmiş solunum yolları viral enfeksiyonları,

- Tansiyon ilacı olarak kullanılan ACE (anjiotensin konverting enzim) inhibitörleri,

- Bronşektazi,

- Tüberküloz,

- Akciğerlerde sertleşmeye neden olan hastalıklar,

- Akciğer kanseri,

- Aspirasyon,

- Çevresel ve mesleki ajanlara maruziyet,

- Kalp yetmezliğine bağlı akciğer ödemi."

Prof. Dr. Süerdem, hastaların yaklaşık yarısında birkaç öksürük nedeninin bir arada bulunabileceğinin de altını çizdi.

GÜNDE EN AZ 2 LİTRE ILIK SU TÜKETİLMELİ

Öncelikle öksürüğe neden olan hastalığın tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Süerdem, "Balgamlı öksürüklerde öksürüğü yumuşatarak rahatsız edici etkisini azaltmak için balgam sökücüler kullanılabilir. Ancak çok rahatsız edici balgamsız kuru öksürüklerde öksürük kesici ilaçlar ve kodein kullanılabilir. Öksürüğü olan tüm hastaların günde en az 2 litre ılık sıvı tüketmeleri gerekir" dedi.

COVID-19 İŞARETİ OLABİLİR

Sonbahar ve kış aylarında viral solunum sistemi enfeksiyonlarının yaygınlaşması ile öksüren kişi sayısının da arttığını belirten Prof. Dr. Süerdem, "Öksürük Covid-19 hastalığının da belirtisi olabilir. Pandeminin halen devam ettiği günümüzde Covid-19 hastalığının diğer belirtileri olmasa da öksürük yakınması olan hastaların doktora başvurmaları doğru bir davranış olacaktır. Aşı uygulamasının yaygınlaşması nedeniyle artık Covid-19 hafif bir gribal enfeksiyon gibi seyretmektedir. Öksürüğe boğaz ağrısı, ateşlenme, eklem ağrıları ve terleme de eşlik ediyorsa Covid-19 olma olasılığı yüksektir" diye konuştu.

ÜÇ HAFTAYI GEÇERSE DOKTORA BAŞVURUN

Üst solunum yollarının viral enfeksiyonlarına bağlı oluşan öksürüğün genellikle birkaç gün içinde gerilediğini işaret eden Prof. Dr. Süerdem, öksürük şiddetli ve rahatsız edici ise veya üç haftadan daha uzun sürerse doktora başvurulması gerektiğini belirtti.

AKTİF COVID-19 HASTALARINDA TEST NEGATİF ÇIKABİLİR

Yakın çevresinde Covid-19 hastası olan kişilerin öksürük şikâyetleri başladığında gecikmeden doktora başvurmalarını öneren Prof. Dr. Süerdem, şunları söyledi: "Burada unutulmaması gereken önemli bir konu, aktif Covid-19 hastalarında PCR testinin negatif olabileceğidir. PCR testi yaptırıp sonucu negatif olan hastalar Covid-19 olmadıklarını düşünerek kendilerini izole etmeden normal hayatlarına devam ediyorlar. Bu davranış pandeminin devam etmesinde önemli bir rol oynuyor. Basit bir gribal enfeksiyon belirtileri olsa dahi Covid-19 olasılığı nedeniyle toplum içinde mutlaka maske kullanılmalıdır. Hastalıkta testin negatif çıkabileceği konusunda sağlık otoritelerinin de gerekli uyarıları yapması ve toplumu bilgilendirmesi gerekiyor."