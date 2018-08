Kurban Bayramı’nda da her bayramda olduğu gibi sofralarda ağır et yemekleri ve tatlılar yer alıyor. Sağlık için beslenmede en önemli şeyin doğru yiyecek seçimi ile besin gruplarının dengeli tüketilmesi ve porsiyon kontrolü olduğunu vurgulayan Diyetisyen Sibel Mumcu, “Kurban Bayramı’nda da bu ilkeden uzaklaşmadan beslenmemizi düzenlemek önemli. Dolayısıyla sindirimi zor olan kırmızı et tüketiminin de günlük ihtiyacımız kadar olmasına özen göstererek seçimler yapmak sağlığımız için gerekli” şeklinde konuştu.

O HASTALAR AZ YAĞLI ETLERİ TERCİH ETMELİ

Kırmızı etlerin doymuş yağ ve kolesterol içeriğinin daha yüksek olduğunu belirten Diyetisyen Sibel Mumcu, “ Kurban Bayramı da kırmızı et tüketimin ön plana çıktığı günler olduğu için yüksek tansiyon, kalp-damar, diyabet (şeker) ve mide hastaları yağsız ve az yağlı eti tercih etmeli ve kesinlikle aşırıya kaçmamalı” uyarısında bulundu.

ETLERİ MUTLAKA DİNLENDİRİN

Yeni kesilmiş hayvan etlerinin hem sindiriminin hem de pişirilmesinin dinlendirilmiş etlere göre çok daha zor olduğunu söyleyen Diyetisyen Sibel Mumcu, “Kurban Bayramı’nda sakatat tüketimi de fazla oluyor. Sakatatlar kolesterol açısından çok zengin besinlerdir. Yüksek kolesterol hastaları ile kalp-damar hastalığı riski taşıyan bireylerde sakatatlardan uzak durmalı” dedi.

ETİ PİŞİRİRKEN YAĞ KOYMAYIN

Etleri pişirirken kızartma-kavurma gibi ağır pişirme yöntemleri yerine ızgara, fırın ya da kendi suyu ile pişirme gibi yöntemleri kullanmanın daha sağlıklı olduğunu belirten Diyetisyen Sibel Mumcu, “Pişirirken ayrıca yağ eklenmemeli, doğrudan ateş üzerinde de pişirme yapılmamalı” açıklamasında bulundu.

ETLERİN YANINDA SEBZE TÜKETİN

Etlerin yanında sebzenin de mutlaka tüketilmesi gerektiğini söyleyen Sibel Mumcu, “Tam tahıllar, meyveler ve süt ürünleri de dengeli şekilde öğünlerde yer almalı, eğer tatlı tercih edilecekse ağır tatlılar yerine sütlü veya meyveli tatlılar hatta en iyisi taze meyveler ile tamamlanmalı” dedi. Sıvı tüketiminin de unutulmaması gerektiğini vurgulayan Mumcu, “İçecek olarak ayran tercih edilmeli, günde 8-10 bardak su da mutlaka içilmeli” önerisinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ