Facebook’un yüz milyonlarca kullanıcının şifrelerini düz metin formatında sakladığının ortaya çıkmasının ardından, dünyanın en büyük sosyal ağına yönelik olarak yeni bir güvenlik endişesi de ortaya çıktı.
Facebook’un da dün yaptığı resmi açıklamayla itiraf ettiği bu durum, 2 milyarı aşkın kullanıcısı olan sosyal ağdaki kişisel hesap güvenliğinin de yine tartışmaya açtı.
Her ne kadar Facebook, düz metin olarak saklanan kullanıcı şifrelerinin, şirket içi sunucularda tutulduğunu ve bu bilgilere dışarıdan erişilemeyeceğini vurgulasa da Facebook çalışanların kolayca erişebildiği bu şifrelerin artık güvenli olup olmadığı da gündeme geldi.
Ortaya çıkan bu durumu değerlendiren küresel siber güvenlik kuruluşu Sophos’un Kıdemli Teknoloji Uzmanı Paul Ducklin, “Yaşanan bu olay şifrelerinizin istenmeyen kişilerin eline geçmiş olduğu anlamına gelmiyor. Ancak siber suçlular bu konu üzerinde çalışmaya ve eski defterleri karıştırarak kullanabilecekleri bir açık aramaya çoktan başlamış olmalılar” dedi.
Güvenlik uzmanı Ducklin, “Facebook şifremi değiştirmeli miyim?” diye soran kullanıcılara ise şu tavsiyede bulundu: “Kullanıcı parolalarının yer aldığı dosyalara ulaşmaları halinde düz metin olarak tutulan bu şifreleri elde etmek için ayrıca bir çaba harcamaları da gerekmeyecek. Dolayısıyla cevabımız evet, şifrenizi değiştirin.”
‘HEMEN İKİ AŞAMALI DOĞRULAMAYA GEÇİN’
Facebook kullanıcılarının hemen iki aşamalı kimlik doğrulamayı etkinleştirmesi gerektiğinin altını çizen Ducklin, “Hatta bunu iki aşamalı kimlik doğrulamaya izin veren her platformda yapmalısınız. Böylece şifrenizi ele geçiren birinin, sadece bu bilgiyle hesabınıza müdahale etmesinin ve ele geçirmesinin önüne geçebilirsiniz. Facebook’a telefon numaranızı verme noktasında tereddüt yaşıyorsanız, her seferinde tek kullanımlık yeni bir doğrulama kodu üreten uygulama bazlı iki aşamalı kimlik doğrulama çözümlerini kullanabilirsiniz” diye konuştu.
‘BU DURUM ASLA YAŞANMAMALIYDI…’
Sophos Kıdemli Güvenlik Danışmanı John Shier ise şu değerlendirmeyi yaptı:
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