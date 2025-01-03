Üzümlü kek tarifi: Evde pratik ve nefis üzümlü kek nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Üzümler, kek hamurunun içinde homojen bir şekilde dağılacak şekilde hazırlanır ve bu sayede her dilimde üzümün tatlı ve ekşi dengesini hissedebilirsiniz. Üzümlü kek, hem çay saatlerinin vazgeçilmezi hem de hafif ve sağlıklı tatlı seçenekleri arayanlar için ideal bir alternatiftir. Farklı tatlar ve dokular için ceviz, tarçın gibi malzemelerle de zenginleştirilebilir. Üzümlü kek nasıl yapılır?

ÜZÜMLÜ KEK TARİFİ Üzümlü kek, yumuşacık dokusu ve hafif ekşi tatlarıyla keyifli bir atıştırmalık ya da çay saati ikramıdır. Yanında sıcak bir içecek ile mükemmel uyum sağlar. Özellikle taze demlenmiş bir çay, kekin hafif ekşi ve tatlı tadını dengeleyerek lezzetini daha da artırır. Kahve de üzümlü kekle harika bir kombinasyon oluşturur; sade ya da sütlü kahve, kekin yumuşak dokusu ve üzümün tazeliğiyle hoş bir kontrast yaratır.

REKLAM Hafif bir vanilyalı dondurma ya da krem şanti de üzümlü kekin üzerine eklenebilir, bu da tatlıya ekstra bir zenginlik katacaktır. Meyve salatası, kekle birlikte servis edilebilir, bu da tatlıyı daha hafif ve ferah bir hale getirir. Üzümlü kek, bu tür yan lezzetlerle desteklendiğinde, hem görsel hem de tat açısından mükemmel bir ikram haline gelir. Üzümlü kek malzemeleri:

2 su bardağı un (200 gram)

1,5 su bardağı toz şeker (300 gram)

1/2 su bardağı sıvı yağ (120 ml)

3 adet yumurta

1 su bardağı süt (200 ml)

1 paket kabartma tozu (10 gram)

1 paket vanilin (5 gram)

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

1/2 su bardağı dövülmüş ceviz içi (isteğe bağlı) Üzümler: 1 su bardağı siyah üzüm (taze ve çekirdeksiz)

1 yemek kaşığı un (üzümün bulandığı karışım için) Üzümlü kek yapılışı: Üzümleri yıkayın ve salkımından ayırın.

Üzümleri kurutun ve ardından 1 yemek kaşığı un ile karıştırın. Bu işlem, üzümlerin kekin içinde dibe çökmesini engeller. Üzümleri unla iyice karıştırarak, fazlalık unu silkeleyin.

Derin bir karıştırma kabına yumurtaları ve toz şekeri alın. Mikserle ya da çırpıcıyla, şeker eriyip karışım beyazlaşana kadar çırpın. Bu işlem kekin daha kabarık olmasını sağlar.

Ardından sıvı yağ ve sütü ekleyin, karıştırmaya devam edin.

Başka bir kapta, un, kabartma tozu, vanilin, tuz ve tarçını (isteğe bağlı) karıştırın. Bu kuru malzemeleri, ıslak karışıma eleyerek ekleyin. Mikserle ya da spatula ile düşük hızda karıştırarak pürüzsüz bir hamur elde edin.

Üzümleri hamura ilave edin ve spatula ile nazikçe karıştırarak, üzümlerin hamura dağılmasını sağlayın.

Eğer ceviz eklemek istiyorsanız, dövülmüş cevizleri de hamura ekleyin ve karıştırın.

Kek kalıbını yağlayın ve un serpin ya da pişirme kağıdı ile kaplayın.

Hazırladığınız kek hamurunu kalıba dökün. Hamur, kalıbın ortasına kadar gelir ve piştikçe yükselir.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika kadar pişirin. Kekin pişip pişmediğini, bir kürdan batırarak test edebilirsiniz. Eğer kürdan temiz çıkıyorsa kek pişmiştir.

Kek piştikten sonra fırından çıkarın ve yaklaşık 10 dakika kadar kalıpta dinlendirin.

Sonrasında keki kalıptan çıkararak, tamamen soğumasını bekleyin.

Kek soğuduktan sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.

Üzerini isteğe bağlı olarak pudra şekeri ile süsleyebilirsiniz. Bu tarif, yumuşacık ve lezzetli bir kek için ideal bir seçimdir. Üzümlerin tatlı ekşiliği, keki çok daha zengin bir lezzet haline getirir. Üzümlü kekin kalori değeri, kullanılan malzemelere ve porsiyon büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak, üzümlü kekin bir dilimi (yaklaşık 100 gram) ortalama 250-300 kalori arasında olabilir. Bu kalori değeri, kullanılan un, şeker ve yağ miktarına, ayrıca eklenen ceviz veya krema gibi malzemelere bağlı olarak artabilir.

REKLAM Üzümlü kekin içinde bulunan üzümler, doğal şeker içerdiği için eklenen şeker miktarını bir nebze azaltabilir, ancak yine de kekin toplam kalori değeri, tatlıya lezzet katmak için kullanılan diğer bileşenlere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Daha sağlıklı bir seçenek için, şeker miktarını azaltarak veya tam buğday unu gibi daha besleyici alternatifler kullanarak kalori miktarını kontrol edebilirsiniz.

ÜZÜMLÜ KEK YAPIMINDA PÜF NOKTALAR Yumurtaların ve şekerin iyice çırpılması önemlidir; bu işlem kekin hafif ve kabarık olmasına yardımcı olur. Üzümlerin kekin içinde dibe batmaması için, taze üzümleri unla karıştırarak eklemek gerekir. Bu, üzümlerin homojen bir şekilde dağılmasını sağlar ve kekin her diliminde üzümün tadını dengeler. Unu eleyerek eklemek de kekin pürüzsüz ve hava almış bir kıvamda olmasını sağlar.